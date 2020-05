"Hasta que llegó su hora' é unha das mellores historias de vinganza do cine"

→ Unha película

C’era una volta il West ( Hasta que llegó su hora). Unha das mellores historias de vinganza do cine, tan épica como innovadora no manexo da tensión. Sergio Leone en plena forma. Actores fabulosos e banda sonora inesquecible.

→ Unha serie

Darkplace, comedia british que parodia as novelas de terror dos 80. divertida e pouco coñecida fóra de UK. A factura é gloriosamente cutre. Algúns ctores traballa en The IT Crowd.

→ Un libro

El enemigo conoce el sistema da xornalista Marta Peirano. Explica moi ben cómo se están a utilizar as tecnoloxías da información para manipular as nosas ideas e comportamentos. Unha lectura máis que recomendable nestes tempos.

→ Un disco

Nonagon infinity de King Gizzard and the Lizard Wizard, tremenda banda australiana de rock psicodélico.

→ Outra alternativa

Os murais de supermulleres galaicas de Joseba Murazábal.