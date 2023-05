Llega a Lugo Street View Compostela: 20 capturas "de la esencia de la vida"

Tiene 22 años, pero un mundo interior tan rico que basta escucharla un momento para quedar encandilado con los secretos del proyecto en el que ha estado trabajando durante los últimos 36 meses: Street View Compostela, una nueva —y original— forma de hacer arte a partir de esos instantes cotidianos que dejó congelados para siempre la cámara de Google Maps a su paso por la periferia de Santiago.

"Las imágenes están llenas de una espontaneidad y una naturalidad espectacular, porque sus protagonistas no sienten la presión de la cámara, no posan", explica Sara Giunta, autora del proyecto, que ha sabido encontrar el lado artístico a una herramienta hecha para navegar de forma virtual por el mundo.

Las imágenes muestran escenas cotidianas de los habitantes de la periferia de Santiago y retratan la vida rural gallega

"Quería apropiarme de algo que no era mío para construir una nueva obra desde mi punto de vista; ese es mi aporte", comenta frente a las veinte capturas realizadas a través del Street View de Google: una mujer que tiende un par de sábanas en un prado, dos niños que juegan en la calle, un hombre que espera junto a la ventana de una casa anónima.

Giunta ha recorrido palmo a palmo, desde la pantalla de su ordenador, los pequeños caminos que rodean la capital gallega y conectan la ciudad con el campo para rescatar aquellas imágenes que "capturan la esencia de la vida".

La frescura de las escenas atrapa al espectador, que luego repara en otras cosas, como el mérito de la composición o la cuidadosa selección de los ángulos y los instantes escogidos.

Todo el mundo puede hacer una captura en Google Maps, lo difícil es hacer una verdadera "revisión estética" del material, componer una muestra con imágenes "vivas" sobre la cotidaneidad de la sociedad rural gallega.

"Siempre me ha interesado la periferia, quizás porque nunca he vivido en una aldea y eso me ha hecho idealizar la vida rural", confiesa Giunta, estudiante de Historia del Arte, que asegura ser un amante empedernida de la cultura tradicional gallega.

El proyecto, que también puede seguirse en Instagram a través de @streetviewcompostela —donde cualquiera puede descubrirse de repente protagonista de una de las estampas—, estará expuesto en la galería Solaina de Lugo hasta el próximo 3 de julio.