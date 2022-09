La literatura colombiana llora la pérdida de Juan Gustavo Cobo Borda

El poeta, ensayista, crítico literario y diplomático Juan Gustavo Cobo Borda, miembro fundamental del grupo literario denominado como La Generación sin Nombre, falleció a los 73 años por problemas de salud derivados de la esclerosis múltiple que padecía.

“Su voz fue fundamental para la historia cultural y la tradición literaria de Colombia ante el mundo. Su obra, con más de 40 títulos publicados en más de seis décadas de carrera iniciada con la aparición de su primer poemario en 1974, es considerada una de las más prolíficas en el país”, lo recordó HJCK , la principal emisora cultural colombiana. “No tenía pelos en la lengua para hablar de diferentes temas, habitualmente en torno a la cultura, pero en especial sobre literatura”, lo recordó El Tiempo.

El escritor Daniel Potes Vargas dijo que “hacía días no sentía pesadumbre, ceniza en el corazón por la muerte de alguien tan significativo como Cobo Borda". Para el autor y poeta Luis Artemo López Morales, “su muerte terrenal me lleva a decir de manera irreverente que hay personas tan maravillosas en el mundo, especialmente en la poesía, como él, que no deberían morir”.

“Es una lástima grande para el mundo literario que nos haya abandonado. Es irremplazable su brillantez, su pluma grandiosa”, apuntó el exfiscal local Luis Carlos Galvis Navia. El exvicepresidente de Colombia y actual senador Humberto de la Calle dijo: “Adiós Juan Gustavo Cobo Borda. Nos llenaste la vida de ilusión y alegría”. Para el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, “produce tristeza su muerte. Seguirá entre nosotros en sus versos y en sus palabras de amor y consuelo.”

Juan Gustavo era hijo de un excombatiente de la Guerra Civil española que llegó Colombia huyendo de la violencia y de madre que venía de una familia de escritores. Estudió Filosofía e idiomas en la Universidad de Los Andes y en la Universidad Nacional. Fue autor, entre otras obras, de 'El coloquio americano' (1994), 'Para llegar a García Márquez' (1997) y 'Borges enamorado' (1999). Miembro de número de la Academia Colombiana de la Lengua y correspondiente de la Española, ejerció como diplomático en Buenos Aires, Madrid y Atenas.