"O libro galego superou persecucións"

A escritora e profesora María López Sández situou o libro e a lingua galegos nun paralelismo de resistencia e éxito no pregón que deu apertura á Feira do Libro de Lugo. Sández quixo titular a súa intervención como Onde fracasou o lume, unha base sobre a que argumentou que "o libro galego sufriu etapas de persecución e a día de hoxe pisa a rúa e está presente" no certame libreiro lucense.

Recoñeceu que "hai outros perigos porque os libros arden mal, como dixo Manolo Rivas", para considerar a gravidade do "esquecemento da palabra" como o máis "destrutivo" polo que é consciente de que "nos xogamos o futuro do libro".

Salvando a impresión que puidese dar ese discurso, a tamén académica da RAG, valora que esteamos nun momento de maior "produción de calidade, de conquista de espazos por parte da muller", sen esquivar o problema dos lectores, que ligou co idioma, e que detectou entre quen confesa "non sentirse cómodo lendo en galego" e entre "os máis novos, que fuxen cara a outras literaturas".

Tamén apuntou a solución que atopa na tradución a través de editoras como Rinoceronte ou de profesionais como Eva Almazán coa obra de Kazuo Ishiguro, que "que fixo unha xoia de exercicio"; María Seisdedos, a través do seu "mimo na tradución que nos permite contar con grandes obras da literatura universal en galego" e non esqueceu facer unha referencia, "obrigada estando en Lugo", a Darío Xohán Cabana, de quen subliñou "a súa calidade no traballo de ourivería na tradución de A divina comedia"de Dante Alighieri".

Transmisión

Unha vez descrita a situación, María López Sández indicou que "nos xogamos a transmisión interxeracional" do galego "e os usos nas novas xeracións, que non teñen a culpa", dado que se moven nun ambiente en que "moita xente non valora a importancia de ter unha cultura e unha lingua propias". Non se resistiu a enfocar a visión global "con optimismo" facendo unha interpretación histicista no sentido de que "cada vez que houbo un cambio houbo medos, cando apareceu a escrita houbo medo a perder a oralidade" e, canda ela, "a memoria"; "cando apareceu o cinema houbo medo a perder o libro,... pero non hai pobo que non conte historias".

A profesora manifestou a súa confianza en que a lingua se manteña a través "dunha revitalización, pese que, por vez primeira, deixou de ser a máis utilizada en Galicia".

Deposita esa confianza nos neofalantes, que estimou nun 2 por cento, e na tendencia de "implicarse en causas das novas xeracións" como se implican na ecoloxía, dado que o xeito de "defender a diversidade lingüística no mundo é defender a lingua de cada lugar e o xeito de implicarse en Galicia é defender o galego", que recomenda como a actitude que se precisa para "comprometernos con esa riqueza".