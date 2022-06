Nieves Neira: "O libro fala de buscar neve en agosto sendo mentira e atopala"

A blusa de Nieves Neira é verde mazá, coma os azulexos do mercado de Lugo, a cidade na que naceu en 1983; como as ladeiras do Courel na primavera, cando baixan cargadas de clorofila. A poeta vén de publicar Neve de agosto en Chan de Pólvora. Como escritora e xornalista en El Progreso valora cada palabra. Parece pesala nunha pequena balanza antes de expresala.

Leva vostede moito tempo incluíndo poemas en libros colectivos, revistas e recitais. Por que un libro agora e non antes?

Nacín vinte anos despois dos meus irmáns.Teño un desaxuste co tempo.



Os versos non dan réditos económicos, nin sequera grandes públicos lectores. Todo poeta intenta publicar para, cando menos, lograr o recoñecemento doutros poetas.

Pensei máis en escribir que en publicar. Gústame o anonimato de quen escribe. Tamén hai moitas formas de compartir a poesía. Non me impuxen escribir un libro nin escribir sobre un tema. Fun escribindo. A escrita parouse cando apareceu o título.



Que é a neve de agosto?

Unha patricia romana do século IV preguntoulle nun verán ao papa Liberio a que podía dedicar a súa fortuna. O papa díxolle que buscase neve en Roma o día 5 de agosto e fixese unha capela onde a atopase. Construíu a capela de Santa María das Neves. Cada 5 de agosto faise unha cerimonia na que se tiran pétalos brancos desde a cúpula. En Galicia hai ese culto —na raia con Portugal, sobre todo—. Este libro trata das imaxes espectaculares que nos fascinan e á vez nos arrasan. No libro hai unha desilusión respecto delas, que non nega a esperanza. Fala do inesperado que aínda se pode esperar neste mundo de tanta destrución. Sálvanos a amizade, o amor, a tenrura e a beleza; o feito de que nos emocione esa beleza. O libro fala desa rutura da muller que buscou a neve un 5 deagosto; que era mentira, pero atopouna.



Vostede sorrí sen esforzo, continuamente. De onde vén a súa decepción?

Parece que somos unha especie abocada á extinción. Mire o que aconteceu coa pandemia. Cada vez estamos máis pechados.



Fálame da humanidade. Tamén sente o desencanto persoalmente?

Máis que desencanto, sinto as as perdas. Busco no poema que resistan os afectos e a memoria fronte á devastación do mundo. Os pequenos milagres axudan a resistir.



A vida sorpréndenos con algo marabilloso cada día.

Acontecen cousas fascinantes que dan idea de que a vida pode ser outra. Ver o mundo como algo fascinante require unha actitude.



Dicíame antes que non concebiu o libro, senón que se atopou con el unha vez escrito. Fai poemas a cotío?

Cada día busco un tempo para ler e escribir. Fágoo cando me ergo, porque así gaño o día. Para min é importante.



Como é o día no que non puido escribir? Séntese menos viva?

Hai veces que atopas a poesía noutros sitios.



Que sucedería se a chamase por teléfono mentres está escribindo?

Que non collería. Cada vez hai máis cousas que nos interrompen. Gústame estar soa, camiñar soa.



Sorpréndeme. O normal é vela con outras persoas. Nunca en multitudes, pero si en grupos pequenos: no grupo de danza Tres Monos, coa súa familia na casa de Uxío Novoneyra no Courel, coas amigas...

Necesito dese tempo en soidade.



Veño de citarlle a Novoneyra e o Courel. Cónteme como chega a ese ámbito.

Recibín a poesía de Uxío a través do meu pai. Eran curmáns, queríanse moito. Houbo un recital de Uxío no que... ben, el preparaba os recitais ata última hora. Estaba lendo os poemas e se lle traspapelou un. Empezou, pero quedou en branco. Buscou o meu pai entre o público. «Neira, como segue?». O meu pai continuou. Tamén sabía de memoria poemas de Quevedo e de Baudelaire. Era un gran lector. Gustáballe moito a poesía galega.Tamén Pimentel.



A poesía era un tema de conversa habitual na casa? Non tiñan pudor polo medo a resultar cursis?

En absoluto. Falabamos moito de poesía. Cando estabamos na mesa xantando e ceando o meu pai contábamos dun poema que lle gustara. Era unha emoción que quería transmitir. Eu líalle poesía, el líama. Era unha marabilla escoitar o ‘Cántico espiritual’ de San Juan de la Cruz lido polo meu pai.



Coñeceu a Novoneyra?

El faleceu cando eu tiña 16 anos. Si que o coñecín. E falo moito con Elba, a súa viúva.



De que tratan as súas conversas?

De moitas cousas. Acaba de traducirse Ámeto mítico para o inglés. Falamos sobre esa tradución, sobre poesía, sobre as flores que vai plantar no xardín,... Falamos sobre a vida en xeral.