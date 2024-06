Alberto Grandío, o home dos 5.000 concertos

O club cultural Clavicémbalo –Clavi, para os amigos– é moito máis que unha sala de concertos en Lugo. Para moitos lucenses, o Clavi foi e, aínda é (tras 37 anos en pé) parte da súa vida. De feito, moita da actividade cultural que houbo na cidade durante ese tempo non tería existido se non houbese o Clavi, un local que se converteu, en si mesmo, nun referente para a música en Lugo.

Este mércores, foron recoñecidos eses 37 anos de traballo da sala e, tamén, do seu dono, o profesor, xa xubilado, Alberto Grandío. Fíxoo a Sociedad General de Autores (SGAE), no decurso do Congreso de Salas de Música en Vivo, que se está a celebrar desde o pasado martes en Lugo e que se clausura este xoves.

"É un recñecemento ao Clavi por ser unha sala que valora a música creativa. É a primeira vez que a SGAE fai algo así", afirmaba este mércores Alberto Grandío.

O nacemento do Clavi, como sala de espectáculos e entidade cultural á vez, responde –di Alberto– "a algo paixonal". "Levo feito case 5.000 concertos na sala durante todos estes anos e fun moi feliz por facer iso", conta o dono do Clavicémbalo.

Custa crer que non tivera nada que ver coa música, con tanto como fixo por ela desde o Clavi. Pero tivo. Alberto Grandío tamén tocou, de rapaz, en grupos como Os Prismas. Formacións que, segundo conta, "facían versións doutros e, polo tanto, non eramos artistas, eramos –por así dicilos– artesáns só da música".

Por iso mesmo, el defende que "sen autores, non hai música" e engade: "Iso é o que diferenza os artistas dos artesáns".

Quizais, por ese convencemento e ese compromiso cos autores, a SGAE pensou que ben merecía un recoñecemento, o que se lle dá pola súa traxectoria, respecto e compromiso. E co que Alberto Grandío tamén concorda, aínda con modestia.

Un congreso que se pechará este xoves

Polo demais, unhas 80 persoas –entre representantes de salas de concertos, da SGAE, a asociación Artistas e Intérpretes Especiales (AIE) e a empresa BMAT (creadora dun programa que facilita o cobro dos dereitos de autor en locais)– asisten ao Congreso de Salas de Música en Vivo, que se está a celebrar desde o martes en Lugo e que se pechará este xoves, no Vello Cárcere.

No decurso da xornada do mércores, houbo seis actividades entre charlas e obradoiros que trataron sobre o uso da intelixencia artificial na xestión das salas de concertos, modelos de financiamento destes locais, contratación e protocolos de seguridade, a importancia das salas na industria musical e a propiedade intelectual. Tamén se presentou o decálogo de inclusión e accesibilidade para as salas de música en vivo.

Encontro de salas e managers

O Congreso de Salas de Música en Vivo rematará este xoves, despois de dous días, no Vello Cárcere.

Mesa de traballo

Salas, promotores e managers celebrarán –ás once, no Vello Cárcere– un encontro de traballo no que participarán representantes da Asociación Estatal de Salas de Música en Vivo (Acces), a Asociación de Promotores Musicales (APM), a Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo (ARTE) e a Asociación de Salas de Música de Euskal Herría, Kultura Live. Posteriormente, pecharase o congreso.

Concertos

Ao longo destes tres días, o congreso acolleu a celebración de dous concertos. O primeiro deles, o martes, tivo lugar na sala Jagger. Os protagonistas foron Alberto&García.

O segundo foi o deste mércores. Tivo lugar na sala Clavicémbalo despois da homenaxe, ás dez e media da noite. Os protagonistas foron, neste caso, os compoñentes do grupo Gilipojazz, un trío madrileño de jazz-punk.