"A letra de 'What's Going On' non pode ser máis actual"

→ Unha película

The Man Who Would Be King. Un conto de Rudyard Kipling que John Houston converteu nunhas das máis grandes películas de aventuras xamais filmadas.

→ Unha serie

El día de mañana. Unha maravilla televisiva do director Mariano Barroso, unha historia de ambición ambientada na Barcelona dos anos 60.

→ Un libro

Déixate de ódegas. A través dos ollos dun rapaz, Xosé Manuel Vega tráenos historias,contos, tipos e xentes do rural lucense no arranque dos anos 70.

→ Un disco

What’s Going On. Se só puidese conservar un disco sería esta obra mestra de Marvin Gaye. Composta hai case que cincoenta anos, a súa letra non pode estar máis de actualidade.

→ Outra alternativa (cómic, videoxogo...)

En cómic Paracuellos de Carlos Giménez, unha obra que compre revisitar. En web de cabeceira: culturainquieta.com. En videoxogo: Red Dead Redemption.