"Ler a Umbral na perruquería cambioume a vida con só 15 anos"

Puede presumir que nadie como él —"El Pequeñito", como le llamaba Francisco Umbral— pudo conocer tan bien al escritor y desde una edad tan temprana, cuando solo tenía 19 años.

El productor y periodista de Riotorto José Besteiro cumplió, al fin, una deuda pendiente que tenía desde hace nada menos que 40 años: escribir un libro sobre quién era Francisco Umbral —su mito de la adolescencia— y quién era Pérez, su auténtico apellido a través del cual Besteiro vislumbra la dualidad entre el Umbral articulista y el Pérez que lo sustentaba como persona.

Todo ello sin olvidarse a sí mismo, a ese joven estudiante de Periodismo que llegó a Madrid con una obsesión: encontrarse con Umbral. Algo que, por increíble que parezca, consiguió labrando con él una sólida amistad que duró años.

De todo eso habla 'Francisco Umbral. Manual de instrucciones'. Un libro escrito por José Besteiro y editado por Renacimiento, que se presentó este lunes en la librería Trama de la mano del propio autor y de dos amigos de su juventud: el guionista Pepe Coira y el director de El Progreso, Alfonso Riveiro.

"O libro é un cruce de 50 miniensaios que fixen sobre Umbral e a súa biografía. E plaxiei a estrutura doutro título seu sobre Ramón Gómez de la Serna, 'Ramón y las vanguardias', do que sempre me quedei coa idea de facer iso sobre Umbral", explica el autor.

Mitomanía

José Besteiro sintió, desde siempre, una mitomanía por Umbral. Hasta el punto de que, todavía hoy, declara que "el cambioume a vida cando tiña 15 anos". Y no se equivoca.

Ocurrió en la antigua peluquería Ruando, que estaba en el fondo de la Praza Maior de Lugo, cuando un jovencito Besteiro se fue a cortar el pelo. Mientras esperaba, cogió la revista Sal y Pimienta y allí descubrió un artículo de Umbral, que cambiaría su vida. "Gustoume tanto que quería ser como el e paseime entre os 15 e os 18 anos lendo a Umbral", afirma.

Madrid

Esa pasión por el articulista lo llevó a matricularse en Periodismo en Madrid y, también, a buscarlo por la capital de España para conocerlo en persona. Lo que parecía una utopía fue una realidad.

"Era o meu mito, así que me enterei de que presentaba o libro 'La bestia rosa' en El Corte Inglés e alá fun. Falei con el, expliqueille que publicara artigos sobre el en El Progreso e chegou a darme o seu número de teléfono, que aínda lembro (2591618). Pero non me fixo falta chamalo. Un día descolgo o teléfono e dime: "Soy Paco". Confesoume que lle gustaran os tres artigos que fixera sobre el e convidoume a comer ao lado da súa casa. Chegou a dicir de min: "El Pequeñito —así me chamaba— promete", recuerda.

Cunqueiro

Esa peculiar relación estuvo alimentada también por la admiración que sentía Umbral por Álvaro Cunqueiro, del que era pariente José Besteiro, lo que daba pie a un sinfín de conversaciones.

La amistad con su mito le sirvió, además, para contactar con distinta gente en su trabajo como periodista o mánager de Amancio Prada. "Era a miña secretaria de luxo. Grazas a el puiden entrevistar a Tierno Galván ou a Francisco Fernández Ordóñez", dice.

Ahora, 40 años después, decidió hacer un libro sobre él a raíz de ver un documental, 'Anatomía de un dandy', también sobre el articulista. Y se puso manos a la obra partiendo de la mejor materia prima: su amistad con Umbral y la lectura de los más de 100 libros que escribió.