"Laxeiro pintou un cadro e quedou tan contento que tocou o pandeiro"

Xurxo Lobato inaugurou unha mostra sobre o proceso creativo do pintor lalinense Laxeiro no Vello Cárcere de Lugo. A mostra, Acción Laxeiro, presenta o artisra traballando en obra a través de fotografías. O motivo de promovela foi que Laxeiro será homenaxeado no Día das Artes Galegas no vindeiro día 1 de abril.

Empeza co proceso de pintado de Aparición, que se desenvolveu ante un cento de asistentes na galería Trinta de Santiago, en 1987, durante unha hora. Nun corredor do centro cultural lucense poden verse imaxes que amosan desde a primeira pincelada ata a que remata o cadro. O proceso iniciárase na mañá daquel día, cunha cita en Vigo para un retrato destinado ao proxecto Galicia a pé de foto. Acabaron na sala compostelá de arte.

O pintor excusouse de ser retratado dese modo. Propuxo, como remedio, facer un cadro dunha escaleira



No ano 1993 o fotógrafo cítase con Laxeiro coa intención de tratratalo publicar o libro Galegos na escaleira, editado pola Fundación Caixa Galicia. Tratábase de que o persoeiro posase para Xurxo Lobato nunha escaleira. Despois un escritor faría un texto para acompañar a imaxe. Citáronse no estudo do creador en Vigo. O pintor excusouse de ser retratado dese modo. Propuxo, como remedio, facer un cadro dunha escaleira. Así que se puxo diante do cabalete e empezou coas súas pinceladas grosas e negras. Ao cabo, a escaleira era irrecoñecible; pero o fotógrafo tiña as imaxes que solicitara: Laxeiro e unha escaleira. Para completar a tarefa, escribiu o texto.Lobato comenta que "ao rematar o cadro púxose tan contento que empezou a tocar a pandeireta e máis a frauta".

A terceira parte da exposición son retratos de Laxeiro con Uxío Novoneyra, Jorge Castillo, Maruxa Seoane ou Felipe-Senén.