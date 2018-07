Laura Sagnier: "Las mujeres estamos muy cansadas y, dentre de ese cansancio, felices"

¿Qué experiencia le ha aportado el haber sido alta ejecuiva a la hora de realizar sus estudios y su libro ‘Más felices que cansadas’?

Este libro se basa en una investigación que he hecho sobre las mujeres de España con la misma metodología exacta que he usado en los últimos 25 años en la consultora PRM Market Intelligence. Toda mi experiencia laboral la he podido aplicar en estos estudios. Yo misma diseñé una investigación en colaboración con el equipo de PMR que ha llevado dos años.

En su libro habla de obstáculos, barreras y desafíos de la mujer de hoy, ¿cuál es el gran reto actual?

Yo diría que es conseguir el cambio en la sociedad. La mujer tiene la responsabilidad de convencer a los hombres de su entorno que los perjudicados de la situación somos todos. Si conseguimos las mismas oportunidades, derechos y obligaciones el mundo irá mucho mejor.

¿Cuáles son ahora mismo los asuntos más importantes que el feminismo debe resolver en España?

Si resolvemos la educación, lo resolvemos todo. Hay que hacer un esfuerzo grande por educar a la sociedad en la igualdad. Cuanto más se difunda esta investigación entre madres y padres con hijos varones, mejor; ya que las nuevas generaciones crecerán con otros valores.

En su experiencia laboral, ¿qué país está más avanzado y cuál tiene más lacra social?

He viajado mucho y he podido trabajar en 20 países de todos los continentes. Diría que la situación de las mujer es muy parecida entre estos. En mi experiencia personal, con respecto a España la situación es peor en Portugal, pero en ninguno se podría decir que mejor.

En su libro habla del concepto ‘desengaño materno’, ¿qué es?

De acuerdo al estudio, en España, entre los 15 millones de mujeres que esta investigación cubre, tiene hijos el 54%, poco más de la mitad. De estas mujeres, hay un 9% que hemos clasificado como ‘madres arrepentidas’ porque nos han dicho que, con la información que tienen hoy, no habrían tenido hijos. Luego hay un 18% que hemos considerado como ‘madres desengañadas’ porque nos dicen que volverían a tener hijos a pesar de que no se sienten felices de haber sido madres. Por otro lado, lo que sí existe es que el 73% de las madres están realizadas con la maternidad. Aquí el mensaje que nos parece importante pasar a las jóvenes es que las mujeres no nos enfrentamos a la maternidad de la misma manera, que esto que se escucha de generación en generación de que "ser madre es lo mejor que le puede pasar a una mujer" pues no es verdad para todas. Yo tengo la suerte de ser del 73% de madres realizadas.

Este tipo de estudio genera mucho revuelo, como el programa que hizo la periodista Samantha Villar sobre la maternidad, ¿por qué?

Porque faltan niños, las tasas están por debajo de lo necesario para que la población continúe. Yo no hice este estudio con ninguna idea reivindicativa. Hice este estudio porque tengo dos hijas adolescentes y quería unir mi experiencia profesional con el campo de la mujer, sobre todo para poder hablar con ellas con este resultado delante, explicarles que la maternidad a ellas les encajará o no, y si es que no pues que no se preocupen. Lo que hizo esta periodista yo lo encuentro una barbaridad, no se experimenta con los niños.

En sus palabras, ¿qué es el ‘market intelligence’, la base de estudio de su libro?

Es un proceso. Se obtiene una información de máxima calidad, luego se aplica un análisis riguroso con técnicas matemáticas adecuadas. Por eso esta investigación es más referencial. Hemos podido combinar la información de varios ámbitos para llegar a concluir cosas que las mujeres no contestaban directamente en las encuestas.

Hablando sobre ‘market intelligence’, ¿qué debería cambiar en la perspectiva del sexo opuesto?

Una de las conclusiones del estudio es que el concepto de hombre tiene que cambiar. Las mujeres quieren hombres que nos escuchen, que nos dediquen tiempo y que sean cariñosos. Esto no tiene nada que ver con el concepto machista de alguien que pague las facturas. Muchas mujeres ya pueden pagarse las facturas. Tiene que haber una revolución en la masculinidad, según refleja el estudio.

En base a su estudio, ¿cuáles son los estereotipos más perjudiciales sobre la mujer?

Además del de la maternidad, es peligroso pensar que todas las mujeres somos iguales. Hay muchos tipos de mujeres. En nuestro país, las mujeres más felices son las funcionarias porque es importante un horario que permita compaginar tanto lo laboral como lo personal.

¿Cómo diría que son las mujeres de hoy?

No sé como son, pero las mujeres estamos muy cansadas y, dentro de ese cansancio, felices.