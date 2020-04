Las artes escénicas agonizan tras la paralización total con el confinamiento

El mundo de las artes escénicas es otro de los sectores que ha sufrido una paralización total debido a sus particulares características. Se han detenido rodajes, se han suspendido obras de teatro, cástings, procesos de postproducción de películas e incluso proyectos que estaban a punto de iniciarse y que debido al impacto de la pandemia se están replanteando desde su inicio. Es una crisis que no solo afecta a actores, actrices, directores de cine, de teatro, productores y demás profesionales involucrados directamente en la escena, sino que también perjudica a técnicos, responsables de maquillaje, sastrería y demás sectores que dependen directamente de todos los aspectos relacionados con la producción cultural. Dani de la Torre, Melania Cruz y Paloma Lugilde son tres ejemplos lucenses que sufren la suspensión total de un sector que, además, ha vuelto a copar portadas nacionales por un mensaje, tal y como opina el director de cine monfortino Dani de la Torre, «retorcido con la única intención de generar división».

Proyectos paralizados

La primera consecuencia del decreto del estado de alarma ha sido la paralización de rodajes, ensayos, obras de teatro y todo tipo de proyectos en desarrollo. En el caso de Melania Cruz (en la imagen), explica que dos días después del anuncio de Pedro Sánchez tenía previsto viajar a México para terminar una película que empezó a rodar el pasado año. "Perdimos o traballo de esa semana, pero tamén a productora perdeu os cartos dos billetes de avión, a estancia, etc. Decidiron suspender a rodaxe a eliminar esas secuencias, e non sabemos como quedará", explica. Además de este rodaje, no puede representar seis funciones de teatro con Produccións Excéntricas previstas para estos meses, ni dar clases en la compañía Teatro Muxicas de Ourense. "E tiña algunha proba de cásting que de momento tamén se suspendeu", recuerda.

Dani de la Torre había reservado estas semanas para rodar en su Ribeira Sacra natal su nueva película, ‘Life is life’, con Warner Bros y Atresmedia. "La íbamos a presentar en el festival de Málaga, que se suspendió justo cuando empezó todo", lamenta. Sí consiguió presentar a tiempo la primera temporada de ‘La Unidad’, una serie que se estrena el 15 de mayo en Movistar+, para la que ya está escribiendo una segunda temporada aprovechando el confinamiento. "Es lo que podemos hacer; eso y planificar la película que íbamos a rodar", explica.

Es el mismo caso de la actriz y directora de la compañía de teatro Palimoco, de la Escola Palimoco Teatro y del Grupo de Teatro USCLugo, Paloma Lugilde, que estaba inmersa en el estreno de la adaptación de Poeta en Nueva York, de Lorca, una obra coproducida con el Centro Dramático Galego. "Estamos falando para ver como podemos solventar a situación", aclara, a la vez que recuerda que esta situación afecta a su distribución y venta, "e iso se nota moito, polo que hai certo desánimo".

Igualdad de derechos

En relación con las medidas reclamadas desde el sector para que la paralización no suponga una hecatombe, Cruz y De la Torre (en la imagen) hablan de una distorsión del mensaje en determinados medios de comunicación con la única intención de "dividir", según el monfortino, y «recuperar discursos oxidados como que vivimos das subvencións», opina la actriz. "Lo que el sector reclama es igualdad de derechos que el resto de trabajadores. No podemos acogernos a los Ertes porque la mayoría somos autónomos, trabajamos con contratos inestables que dependen de muchas variables. Solo pedimos que la cultura acceda a las mismas medidas que el resto de trabajadores. Este mensaje se cogió y se retorció. Hay equipos de fútbol que mueven miles de millones que se acogen a Ertes. ¿Por qué la cultura no puede?", explica el De la Torre.

Para Melania Cruz, esta inquina hacia el sector cultural desde ciertos sectores nace de una carencia de una "Lei de Artes escénicas axeitada que permita que a sociedade valore o teatro e a cultura como algo inherente ao patrimonio dun país". Cruz pone el ejemplo del Reino Unido, "onde nenos de cinco anos entran en contacto coa cultura desde pequenos e recitan Shakespeare". Y añade: "en España hai miles de sectores subvencionados que non reciben ataques. É un absurdo continuo. Cada película, cada montaxe teatral, cada serie dá de comer a moitísima xente".

Por su parte, Paloma Lugilde (en la imagen) recuerda que en el mundo del teatro se está pidiendo que las obras no se cancelen, que se aplacen y que se planifique para que cuando se puedan llevar a cabo, no se pisen con nuevas contrataciones. "Hai pasos para axudar por parte do Goberno. É necesario, porque o sector vai quedar moi dañado".

Un sector del que dependen muchos otros

Dani de la Torre, Melania Cruz y Paloma Lugilde recuerdan que esta paralización total del sector no solo afecta a los creadores e intérpretes, sino a muchos otros profesionales cuya supervivencia depende exclusivamente de rodajes, obras de teatro y demás producciones.

Rentabilidad

Cruz lamenta que de la cultura se hable en términos "cuantificables" y recuerda que, además de la rentabilidad económica de cada montaje teatral, serie o película, estos proyectos "xeran moitísimos postos de traballo".

Técnicos

Lugilde pone el foco en las empresas de equipación técnica, maquilladores, sastres y nuevas producciones. "Sen concertos nin obras de teatro é un momento dificilísimo para eles".

Nueva realidad

La directora de Palimoco apuesta por nuevos formatos y ofrecer diferentes pases a lo largo de un mismo día para respetar los límites de aforo y distanciamiento social. "O que sexa, pero que non pare".