"Kubrick admiraba los anuncios; él no sabía contar en menos de dos horas"

Pedro C. Alonso (A Coruña, 1975) leyó un centenar de novelas y cómics antes de encontrar la idea para su primera película,Feedback. "Entre 2009 y 2013 leí muchas obras de terror, thriller y acción con un toque de acción social; muchas de ellas eran de zombies, aún no había llegado la explosión del tema y los zombies me gusta como han funcionado" para activar "los miedos sociales".

Feedback tiene un aroma zombie. Un locutor de radio Jarvis Dolan (Eddie Marsan), tan seguido como polémico, está realizando en unos estudios de Londres su programa, The Grim Reality (La cruda realidad). Esa noche va a dar una exclusiva sobre la ingerencia rusa en el Brexit cuando unos encapuchados entran en el local en actitud amenazante. Jarvis mantiene su vida, pero debe actuar como un zombie para no perderla: decir lo que le mandan. Ajeno a su voluntad, los secuestradores serán quienes marquen el guion del espacio bajo amenaza de muerte.

La película, que está empezando a presentarse, fue producida por la coruñesa Vaca Films (Celda 211, La sombra de la ley) y por Ombra Films, de la que es socio Jaume Collet Serra, quien trabaja en Hollywood desde los 18 años.

"Estudié para hacer cine largo y de ficción, pero hice anuncios de 20 o 30 segundos durante 15 años mientras no llegaba"

El realizador coruñés cita a Stanley Kubrick para destacar que "admiraba la publicidad porque él era incapaz de contar una historia en menos de dos horas". Corredoira se formó en la Universidad Europea de Madrid con la intención de "hacer cine largo y de ficción", pero, al igual que el director neoyorkino, descubrió "el arte de la concisión": los anuncios y los videoclips. Sus maestros fueron "los británicos" Ridley Scott y Alan Parker, entre otros.

Empezó "con formatos de 20 o 30 segundos mientras no llegaba el largo" y lleva ya quince años. Ahora rueda publicidad en todo el mundo para firmas de moda, tecnología, motor, alimentación, o farmacéuticas. 'Vivamos como galegos' es su pieza más conocida.

El largo acabó por aparecer. La idea de Feedback fue aceptada por Vaca, quien implicó a Ombra. "No sé si pequé de prudente, pero pedí ayuda para hacer el guión. Mi trabajo en la publicidad es de dientes de sierra y, cuando estoy en un pico, no puedo parar. Un guión exige trabajar todos los días", señala. La experiencia la puso Alberto Marini (Mientras duermes, REC).

"El Brexit no era ni un rumor cuando empecé con el filme, pero impregné de actualidad el último borrador"

Pedro C. Alonso se limitó a un espacio cerrado y cinco personajes "para medir bien" un rodaje que se desarrolló el año pasado en Londres y Lalín.

El Brexit "no era ni un rumor" en 2013, cuando empezó el libreto de la película, pero sí se preocupó de que "el último borrador se impregnase del momento sociopolítico". Como aliado al tratar el asunto contó con el protagonista, el actor Eddie Marsan, "es muy culto y preocupado por la actualidad; tiene una opinión formada sobre ese asunto: es un error" provocado por «"a manipulación emocional" de la sociedad británica.

Su preocupación, como profesional de la publicidad y como debutante en la gran pantalla, "es no perder al espectador, que no se canse de que todo pase en una habitación". Él también dirige las emociones de los espectadores, pero solo dentro de un cine.