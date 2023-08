Kin Martínez: "Menos bandeiras e máis cultura, iso é o que fai falta"

Joaquín Kin Martínez (Briallos, Portas, 1971), afincado dende rapaz en Pontevedra, "dende que viñen estudar ao instituto", director da promotora, produtora e axencia de management Esmerarte, é o manager de artistas como Vetusta Morla ou Xoel López. Presidente da Federación de la Música de España Es Música, é ademais o responsable de festivais como Portamérica ou O Son do Camiño. Tamén do Río Verbena Fest, que celebra este ano a súa segunda edición en Pontevedra. "Facer cousas aquí, que é onde vivo e onde durmo cada noite, ou en Portas, que é onde nacín, emocióname especialmente e tócame o corazón", confesa.

Precisamente Esmerarte vén de anunciar un concerto sorpresa de Leiva e Iván Ferreiro para o mércores ás 21.00 horas no exterior do Recinto Feiral de Pontevedra. Como foi isto?

Era un concerto que tiñamos pendente e que, ao final, se pode facer aproveitando a produción do festival Río Verbena. Case vai funcionar como a súa antesala. E, como che digo, a min faime especial ilusión que sexa finalmente en Pontevedra.

Un dos piares do modelo urbano desta cidade é precisamente o da oferta cultural.

E penso que hai espazo para moito máis. Aí está toda a oferta xa consolidada, en boa parte gratuíta e da que eu desfruto todo o que podo, como por exemplo o festival Surfing the Lérez. Pero penso que se pode complementar moito máis con outra oferta de pago como o Río Verbena Fest ou este concerto de Iván Ferreiro e Leiva do que falabamos. Cada vez é máis importante analizar o impacto que supón un evento cultural deste tipo de xeito transversal. Póñoche por exemplo o festival O Son do Camiño. A media dun ticket é de 95 euros. A metade vai para produción, algo que non ten nada que ver coa música, e a outra metade para cachés de artistas. A metade deses cachés tamén se destina á súa produción, de novo nada que ver coa música. Entón, de todo o que xeramos, canto vai realmente para ela? Hai que valoralo. O gasto medio de O Son do Camiño ao longo de tres días pode ser de 500 euros entre durmir, comer e viaxar. E de cada ticket igual vai o 20% para o que é a música. Polo tanto estamos ante un sector estratéxico de primeiro orde. A música en directo xera moita economía e moito emprego que non se ten en conta pero que, cando se examina polo miúdo, achega cifras esmagadoras. Por iso dende o sector estamos facendo moito fincapé na análise de datos, porque moitas veces parece que, se non pos enriba da mesa os datos, non existes.

Esmerarte durante moito tempo buscou un evento musical que consolidar en Pontevedra. Houbo, por exemplo, a experiencia do Vibrasóns na primeira década de 2000. É o Río Verbena Fest a aposta definitiva?

Eu penso que si. Aínda que naceu o ano pasado centrado na música urbana, entre outras cousas porque era un pau que non se tocara, debe expandirse. O propio concepto de verbena é moi aberto e así debe ser o festival. Este ano xa ten unha parte urbana e outra máis alternativa, pero nós querémolo abrir aínda máis. Penso que complementa moi ben toda a oferta que existe actualmente e se pode converter noutra referencia para Pontevedra. O deste ano é o segundo pasiño que damos, pero dende logo nace coa ilusión de perdurar.

Gústalle o cambio de espazo do parque da antiga Tafisa á explanada do Recinto Feiral?

Si que me gusta. A ver, o espazo que ocupamos o ano pasado tamén me agrada, pero xusto ao lado hai unha vía pública. Está demasiado pegada, así que hai que valorar cuestións de seguridade. No Recinto Feiral está todo máis recollido, non hai veciños arredor, ten unha cabida axeitada... En principio é o sitio natural para facer estas cousas. A miña experiencia na organización de festivais, que comezou naquel Cultura Quente de 1998 en Caldas de Reis, dime que ata despois de tres ou catro anos non están minimamente asentados. Así que neste caso aínda queda moito por remar.

Esmerarte e Estrella Galicia estaban tamén detrás do festival Ferve, que mesturaba música e gastronomía, e que celebrou a súa primeira edición o ano pasado na Alameda de Pontevedra. Vai ter continuidade?

Este proxecto naceu coa intención de ser itinerante e sen periodicidade concreta, pero a verdade é que o ano pasado saíu tan ben en Pontevedra que a miña opinión persoal é que debería quedar aquí. Agora ben, montalo este ano tamén creo que resultaría precipitado. Debería quedar para o que vén. O que si que temos determinado é traballar nun Ferve máis potente e definido. Porque a música e a gastronomía son sectores que poden impulsar moitos outros que os rodean. Neste momento o foco na organización deste tipo de eventos estase poñendo na creación de comunidade, na sostibilidade, na accesibilidade e na igualdade. En todo isto se está traballando e por aí hai que ir. De feito, agora mesmo estamos traballando coas universidade de Medellín e de Guadalaxara, en México, precisamente en poñer especial atención nesta xeración machacada por unha crise económica, unha poscrise, unha pandemia e unha pospandemia. É necesario aplicarse aí e o sector da cultura pode facer achegas importantes. Neste sentido, fíxate que eu sempre lle digo á xente da miña xeración que non entende o fenómeno do trap e do reguetón que se lembre do que era o punk nos 70, ese movemento que te levaba a un pub a que che arreasen un botellazo ou che escupisen, porque o que se buscaba era ir contra todo. Necesítanse estes cambios, este ciclos, que permitan rachar con todo o anterior. Moitas veces entendemos a cultura ou a gastronomía como un complemento, como algo superfluo, apenas sen importancia, cando en realidade está na esencia do ser humano. Viuse perfectamente na pandemia. Que sería de todos nós sen cultura? A que recorremos cando todo se viña abaixo? A un libro, a unha canción, a unha película, a unha serie... E, sen embargo, a xente mátase por unha bandeira e polos marcos da leira, pero ninguén por defender a cultura. Nunca o entenderei. Menos bandeiras e máis cultura, iso é o que fai falta. Porque a defensa e posta en valor da cultura e do patrimonio si que xera identificación co territorio, un valor engadido que é moi importante ter en conta. Aí é onde hai que investigar e avanzar en modelos de xestión onde poidan convivir distintos tipos de eventos, que ao final o que fan é enriquecelo todo e xerar unha marca que sirva de paraugas para moitas outras cousas.

Kin Martínez, durante a entrevista. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Leu o libro Macrofestivales. El agujero negro de la música (Península, 2023), do xornalista Nando Cruz? Coñece as críticas que nel se lle fan a estes eventos?

Coñezo o libro e funo lendo aos poucos. Mándanme bastantes capturas (ri).

Nel insístese na idea de que os macrofestivais son á música o que os cruceiros ao turismo. O director do organismo Placemaking Europe, Ramón Marrades, en 2021 xa profundizaba neste aspecto e engadía que era "máquinas aisladas, contaminantes, maximizadoras del consumo dentro de ellas y terribles para la realidad que dicen beneficiar".

A ver, eu creo que, primeiro que nada, habería que distinguir entre festivais e festivais. E despois, máis alá das críticas que se lle poidan facer, é innegable o valor socioeconómico que teñen. Incluso artístico. O que pasa é que hai un problema no que eu veño insistindo dende hai unha década: reforzamos sistematicamente vacas sagradas e non traballamos suficientemente o desenvolvemento do talento. Hoxe vense carteis que poderían ser tranquilamente o do FIB [Festival Internacional de Benicàssim] de hai 20 anos. Abrirlle camiño ao talento abriría unha chea de posibilidades e relaxaría ese cautiverio que temos agora os promotores de ‘para chegar a este artista, teño que meter a 50.000 persoas ao día ou a 80.000 ou as que sexan’. Porque despois, a toda esa xente, de xeracións diferentes, moitas veces pais e fillos, hai que darlle de beber, de comer, facilitarlle aseos, todo en tempo, e que a experiencia sexa de satisfacción e felicidade. Iso é moi complicado. Pero agora mesmo a realidade é que os artistas que venden tickets son moi poucos, son moi caros e condicionan todo o demais. E todos pelexamos por eles. Por iso na Federación de la Música de España apostamos polo desenvolvemento dun plan de talento e pola súa internacionalización. Como pode ser que no mes de xuño o top 5 de cancións a nivel mundial sexa todo de temas en español e ningún de España? Como podemos estar permanecendo indiferentes a iso e non aproveitalo? A maiores en España temos un problema de espazos. Non digo nin Pontevedra nin Galicia, digo Madrid e digo España. Aquí só facemos espazos multiusos. Todo é efémero. Montamos e desmontamos. Os da industria musical seguimos sendo uns feirantes. E, claro, despois que se caravanas, que se colas, que se problemas, que se tratamos ao público como gando, como di Nando Cruz. Pois, ao mellor, o que fai falta é que alguén se atreva cun modelo de xestión que aposte por crear ese espazo que teña un acceso habilitado, aparcamentos, e barras e baños como é debido. Por exemplo.

Refírese a esa experiencia de felicidade que todo o mundo agarda nun festival. No último O Son do Camiño criticouse por parte de espectadores e dalgúns artistas a actitude de parte do público máis novo, que ocupou as primeiras filas para ver a algún artista concreto e ignorou completamente ao resto, chegando a sentar ou a darlles as costas mentres actuaban. Houbo un problema de organización ou é unha cuestión que escapa aos promotores?

Mira, eu fun ao Festimad de 1996 porque quería ver a Rage Against the Machine. E nada máis que a Rage Against the Machine. Así que, en canto tirei coa tenda de campaña, engancheime ao valo de seguridade e xa non me soltei ata que tocaron. Polo medio vin pasar polo escenario a un tipo de pelo verde, que resulta que era o mítico Kike Turmix; a outros que levaban de fondo unha raspa dun peixe, que resulta que eran Los Enemigos... Aqueles dous días vin moitas bandas que non fora ver, como The Smashing Pumpkins, Cypress Hill, Rancid ou Jesus & Mary Chain, e moitas nin sequera me gustaron, pero vinas e hoxe lémbroas porque así é a experiencia dun festival. Sexamos comprensivos con esta rapazada que non sabe o que é esta experiencia e que non ten cultura festivaleira. Veñen dunha pandemia que durou tres anos. Non o esquezamos. Moitos destes mozos e mozas de 18 ou 20 anos asistían por primeira vez a un festival na súa vida. Teñen que irse incorporando a todo isto. Un pouco de paciencia. Dígoche máis, con respecto aos artistas, eu faría fincapé en que moitos deles, que poden encher a sala Capitol con 800 persoas, aquí tiveron a oportunidade de tocar ante 40.000. Aos propios Vetusta Morla díxenllo: non miredes tanto para estes que están aquí diante, mirade para todos os demais. Sabes que me contestou Pucho? «No, no, es que estos acaban bailando!». Esa é a actitude: enfróntate a eles e convénceos. Podes gañalos como fans. Canto investimento fai falta en Meta para chegar a toda esa xente? Pois aquí os tes, diante de ti, aprovéitao. Se non te coñecen, é a oportunidade de chamar a súa atención. E que importa se 50 persoas seguen sen entrar na túa proposta se tes 30.000 detrás gozando a rabiar! Eu diría que forma parte da experiencia da música en directo. Cantas veces estás gozando dun concerto en primeira liña, feliz, porque se escoita xenial e o estás vendo perfectamente e se monta un pogo e se che fastidia todo? E que vas facer? Sabes que é algo que pode pasar e que hai que saber enfrontar. E con isto non quero que se entenda que estou evadindo ningunha responsabilidade sobre o que pasou. Estudarémolo e trataremos de mellorar en todo o que poidamos. Pero, de primeiras, ante situacións así, eu son da opinión, incluso como manager, de queixarse menos e tirar para adiante. Pero, por suposto, todo é opinable.

É o presidente da Federación de la Música de España. Hai unhas semanas fixeron públicas as liñas estratéxicas nas que están traballando. Entre elas a da igualdade. Están moi lonxe de acadarse carteis paritarios nos festivais?

Esta federación, en cuxa idea empezamos a traballar en 2016, púxose finalmente en marcha en 2019 para representar ao sector. Entre outras cousas, reclamamos a creación dun observatorio de datos. Canta xente traballa no sector? Cantos homes? Cantas mulleres? Cantos autónomos? Cantas actividades se realizan? Canto se factura? Apostamos por unha formación regrada, pola creación de ciclos medios e ciclos superiores que hoxe non existen. Pedimos a adaptación normativa e lexislativa. Estamos falando de licenzas, de facturación, de cotización... De regular o sector en definitiva. Reclamamos tamén políticas de desenvolvemento do talento e a creación dunha oficina da internacionalización da nosa música. Pedimos a consideración da música como un ben esencial. E no referente á igualdade, o que nos parece é que non debe poñerse o foco na fase final, é dicir, no cartel. Hai que incentivar o talento das mulleres antes, dende o inicio, para asegurarnos de que teñan as mesmas oportunidades que os homes. Porque isto non é só un problema do sector da música, é un problema social e de educación que é necesario enfrontar dende a base. Se non, o que pode pasar é que toda se reduza simplemente a una maquillaxe de carteis. Eu dígoo claramente: queda moito traballo por facer neste sentido, dignifiquemos o sector facéndoo ben.

Tamén forma parte do consello asesor do Museo de Pontevedra. Foi unha experiencia boa? Gustaríalle continuar agora que se abre unha nova etapa de goberno na Deputación?

Foi unha experiencia moi boa. Sorprendeume moito que me chamaran porque supoñía saír da miña zona de confort e era unha gran responsabilidade. Non podía deixar de pensar se estaría á altura de toda esta xente que me rodeaba. Nesta etapa que vén de acabar, nese consello decidíronse cousas moi importantes e dunha maneira absolutamente independente. Falamos con liberdade total e sen ningún tipo de inxerencias políticas ou presións doutro tipo. Por iso che digo que foi unha experiencia moi boa, moi limpa. E dígoche outra cousa: escoitei nese consello intervencións de xente que quere a esta cidade moitísimo. Non te fas idea de canto. Ata o punto de emocionarte. Así que si, a min gustaríame continuar. De feito, polo momento continúo porque ninguén me chamou aínda para botarme. De calquera maneira, estea eu ou non estea, oxalá se manteña esta idea dun consello asesor que funcione de maneira independente e libre.