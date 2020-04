Kiko Novoa: "A música de sangue nas veas é 'Morning Glory'"

O filme Los juncos salvajes, de André Techiné (1994). Aínda non sei por que estraña razón a película deixou en min unha fonda pegada. A adolescencia, a amizade, o amor, a sexualidade, os prexuízos... Todo iso e moito máis.Bron. Non hai discusión. Estou namorado de Saga Norén.El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Unha demostración de que antes do coronavirus xa existiron os tempos estraños. O amor, por riba de todo.(What’s the Story) Morning Glory?, de Oasis. A música, a de verdade, a de sangue nas veas, é isto.Outra alternativa é mirar o ceo. Ver a Lúa e Venus para entender que hai outros mundos e están neste. Facelo é, de momento, de balde e permite escoitar a radio.