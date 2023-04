Kike Ruiz: "Vamos a hacer versiones de AC/DC, pero no somos una copia estricta"

Kike Ruiz es un ventrílocuo. Tiene tres voces: la de profesor de Física en un instituto, la de Bon Scott y la de Brian Johnson. La primera la usa en clase; las otras dos, cuando canta con su banda Eisi/Disi, en la que homenajea a la banda australiana de rock AC/DC interpretando su repertorio. Esta sábado (día 22 de abril) actuarán en la sala Jagger de Lugo, a las 22.00 horas, con entradas a doce euros.

El tono más bajo es el de dar clase. "He aprendido que no puedo gritar a los alumnos, además de por respeto, porque no puedo quedarme afónico. Así que bajo la voz cuando están montando barullo". Sobre el escenario, al imitar a los cantantes de AC/DC debe dar notas altas de modo prolongado. "La voz de Bon Scott era limpia y algo rasgada; la de Brian Johns es más aguda y un poco rasgada, también". Los mismos músicos mantienen un grupo paralelo en el que reproducen el repertorio de Iron Maiden, por lo que a ese repertorio de voces suma la de Bruce Dickinson.

Kike Ruiz suena en el teléfono como si rozase ligeramente contra una pared. "No pasa nada porque estará bien en el concierto. El directo revive a los cantantes". Este sábado llegarán por carretera desde Madrid. "Si quieres saber quién es el cantante en una furgoneta de músicos fíjate en el que más se queja de su salud".

Eisi/Disi se formó en Madrid hace seis años. "Eran un grupo formado por bomberos a los que les gustaba la banda de Angus Young", comenta Kike Ruiz. Él entró un año más tarde y se llevó al guitarrista que hace las funciones de Angus Young, Pedro Navarro, y al bajista, su hermano Antonio. "Al fin y al cabo, AC/DC es una banda de hermanos", bromea. El grupo lo completan Jesús y Amarulo.

La llegada de Kike Ruiz al conjunto fue natural porque él estaba en otro basado en el repertorio de los australianos. Dejó la guitarra y estudió canto durante dos años. "Como tengo formación científica lo que me preocupó fue aprender el método, cómo tengo que usar la voz". Aplicó esa metodología de físico para convertirse en sosia de los cantantes de AC/DC combinando la asistencia a los conciertos con la observación de vídeos. Añade que se graba en su casa interpretando temas del grupo del hemisferio sur para corregirse. "Soy más movido que Bon Scott, que estaba bastante quieto en el escenario; bueno, también soy más movido porque él está muerto".

Ruiz habla tan convencido de su representación que habla como si fuese Brian Johnson: "En el escenario tenemos nuestras posiciones. Angus Young y yo nos intercambiamos", indica para llegar a comentar que sus zapatos son del número 46 y que "una vez no teníamos sitio en el escenario, por lo que tenía que subirme al bombo para pasar de un lado al otro". A continuación, preocupado por dar una imagen de ortodoxia rígida comenta que "hacemos los movimientos de AC/DC en escena, pero no somos una copia estricta".

La actuación durará "un mínimo de dos horas!" porque Eisi/Disi abarca desde temas tempranos como If you want blood o Rock and roll dammation hasta otros más tardíos. Es el caso de For those about the rock.

Los Eisi/Disi conservan la tradicion del rock. El cantante elige el repertorio. "Los conciertos los cerramos con Hell bells porque nos pasa como a los Beatles con Helter Skelter, que temían cantarla porque algo salía mal después".