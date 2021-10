Kenny Garrett, estrella del Festival de Jazz de Lugo pospandémico

Alberto Grandío bromeaba este miércoles con el Festival pandémico de Jazz de Lugo realizado el año pasado: "Trinta anos, trinta espectadores". Este año él y el otro organizador, José Luis Díaz, han sacado la calculadora para multiplicar conciertos, aforos —hasta el 90%— e importancia de los músicos de la edición anterior, que respondió a las circunstancias. La trigésima primera comenzará el día 5 de noviembre y se desarrollará hasta el día 21.

"Recuperamos a conexión con Nova York", destacaba Grandío con un gesto de alivio. Recuperan el nexo con EE.UU. en las figuras de Kenny Garret y Julian Lage. Ambos destacaron tempranamente.

Kenny Garrett (1960) sumó su saxofón a la orquesta de Duke Ellington cuando tenía 18 años. A partir ahí siguió subiendo hasta tocar con Art Blakey o Miles Davis. En cuanto a Lage su debut se produjo de niño, actuando con Carlos Santana con 8 años. José Luis Díaz remarcó que "está considerado uno de los mejores guitarristas del mundo" en un nivel que se equipara a John Scofield y Path Metheny.

Garrett (día 17) y Lage (día 18) se subirán al escenario del Círculo de las Artes, que este año acogerá también a Dave Weckl (día 19), que hizo sonar su batería para Michel Camilo, Simon & Garfunkel o Madonna.

The Huntertones abrirán el festival el día 5 en ese lugar acompañados de Shayna Steel. Por el Círculo pasarán Federico Lechner con su trío de tango y Sheila Blanco (día 6), Xacobe Martínez Antelo Quintet (día 11), Black Art Jazz Collective (día 12), Abe Rábade Trío (día 13), Ghost Note (día 14). Tocarán también Perico Sambeat Ensemble haciendo versiones de Frank Zappa el día 20. La clausura del festival se confía a Ray Gelato & The Giants, los reyes del swing.

Todas las actuaciones del Círculo de las Artes comenzarán a las 20.30 horas, con la excepción del que dará Ghost Note, que empezará a las 21.00 horas.

CLAVICÉMBALO. Músicos españoles se ocuparán de los conciertos del Clavicémbalo, que comenzarán con Alba Careta Group (día 5 de noviembre). Darán paso a David Pastor Quartet y Abya Ayala (día 6), Narci Rodríguez Da Trío (día 7). Las actuaciones vuelven el día 11 con Alo Django y tendrán continuidad con Luismo Valladares Quartet (días 12 e 13), Viruxe (día 13), Magalí Sare & Sebastià Gris (día 14) y Los Fumeros (día 17). Alfonso Calvo Septet (día 18), Gonzalo del Val Trío & Benet Palet (día 19) y The Machetazo (día 20) completan el cartel del Clavicémbalo. Los conciertos darán comienzo entre las 22.30 y las 23.00 con la excepción de las sesiones de los domingos 7y 14, que lo harán a las 13.00 horas.

La Casa del Saber será el lugar en el que toque un habitual del certamen, Ignasi Terraza. El pianista catalán y el contrabajista Horacio Fumero, que acompañaba a Tete Montoliú, demostrarán por qué llevan treinta años entendiéndose como músicos. Su concierto está programado para el día 16 y empezará a las 20.00 horas.

Las entradas están a la venta en Notikumi.com.

Programa

El saxofonista llega a Lugo con un nuevo disco Sounds from the Ancestors, en el que recupera sonidos de jazz, R&B y góspel de su infancia.A sus 33 años, Julian Lage ha alcanzado un nuevo hito profesional: grabar con el histórico y prestigioso sello Blue Note. El resultado es Squint.Dave Weckl acaba de publicar Live in St.Louis, un directo en el Chesterfield Jazz Festival. Su estilo está caracterizado como jazz fusion y jazz funk.El último trabajo de este saxofonista británico es un disco grabado con Enric Peidro y su quinteto que se grabó en 2019.El músico gallego, que acostumbra a participar en Sumrrá, llega con un quinteto. Ha participado en 40 discos como bajista, contrabajista y director musical.