Kamikaze trae a Lugo 'Jauría', a súa versión dos abusos cometidos por A Manada

O grupo Kamikaze representará Jauría, baseada nos abusos cometidos por A Manada hai cinco anos, ás 20.30 horas do xoves no auditorio Gustavo Freire de Lugo.

3 A.M. do 7 de xullo de 2016. Festas de San Fermín. Eles son cinco. Son A Manada. O máis novo e membro máis recente debe pasar polo seu rito de iniciación. Tras cruzarse cunha moza no centro de Pamplona, os cinco ofrécense para acompañala ata o seu coche, aparcado na zona do souto de Lezkairu. Pero, no camiño, un deles accede ao portal dun edificio e chama ao resto para que acudan. Agarran á moza e violana.

Kamikaze desenvolveu unha dramaturxia a partir das transcricións do xuízo realizado a A Manada, construída integramente con fragmentos das declaracións de acusados e denunciante publicadas en varios medios de comunicación. Unha ficción documental a partir dun material moi real, demasiado real, que nos permite viaxar dentro da mente de vítima e dos victimarios. Un xuízo no que a denunciante é obrigada a dar máis detalles íntimos que os denunciados.

Jauría recibiu o XVI Premio Cultura contra a Violencia de Xénero 2019 outorgado polo Ministerio de Igualdade, o premio Ercilla 2019 á mellor creación dramática, o premio Unión de Actores ao mellor actor de reparto en teatro (Fran Cantos) e os premios Max 2020 á mellor adaptación teatral (Jordi Casanovas) e mellor espectáculo teatral.