Junio empieza por S de superhéroes

Las plataformas se lanzan a la conquista del mes que marca la llegada del verano con una avalancha de estrenos de series —solo Netflix propone 34 para junio— y algunas sorpresas de altísima calidad, como Irma Vep, Ms. Marvel o La fragancia del primer amor. Además, terminan series históricas como Peaky Blinders, que llega a su sexta temporada el 10 de junio, y regresan The Boys (Amazon Prime Video), con su esperada tercera temporada el 3 de junio, o Westworld (HBO Max), con la cuarta, el día 27.

1. Irma Vep

El director francés Olivier Assayas convierte en serie su película Irma Vep, de 1996, con Alicia Vikander en el papel protagonista de Mira, una estrella del cine americano que llega a Francia para interpretar una nueva versión del clásico del cine mudo francés, Les Vampires. Con el telón de fondo de un espeluznante crimen, Mira lucha cuando ve que las diferencias entre ella y su personaje se desdibujan. Llega el día 7 a HBO Max.

2. Ms. Marvel

Disney Plus+ estrena completa el día 8 la historia de Kamala Khan, una adolescente musulmana estadounidense que vive en Jersey City. Es una gamer y también escribe fan-fiction, además es mega fan de los superhéroes y tiene una imaginación descomunal, sobre todo cuando se trata de la Capitana Marvel. Un día descubre que tiene superpoderes como esos héroes que siempre ha admirado.

3. Sin límites

Rodrigo Santoro y Álvaro Morte interpretan a Magallanes y Elcano, respectivamente, en esta serie de RTVE y Amazon Prime Video que narra la primera vuelta al mundo coincidiendo con la celebración del quinto centenario de la expedición. Una gesta que transformó para siempre el comercio, la economía, la astronomía y el conocimiento del planeta y que está considerada como una de las mayores hazañas de la historia. Se estrena el 10 de junio en Amazon.

4. Intimidad

La vida de una política de futuro prometedor (Itziar Ituño) cambia el día que se publica un vídeo sexual suyo. Ella será el catalizador de esta historia que narra la vida de cuatro mujeres en situaciones difíciles. Llega el día 10 a Netflix.

5. La primera muerte

También el día 10 en Netflix se estrena La primera muerte, una serie de vampiros con una historia romántica y compleja, protagonizada por dos adolescentes, Juliette (Sarah Catharine Hook), una vampira, y Calliope, (Imani Lewis), una cazavampiros, que se enamoran.

6. Becoming Elizabeth

Starzplay estrena Becoming Elizabeth el día 12, un drama que explora la desconocida historia de los primeros años de la reina más emblemática de Inglaterra, cuando la joven Isabel solo era una adolescente huérfana que se ve envuelta en la política —y la política sexual— de la corte inglesa.

7. The Minister

Filmin estrena el 14 de junio y ofrece completa la serie The Minister, un thriller político que sigue al populista primer ministro de Islandia, recién elegido presidente de su partido, que ha formado una alianza con los socialdemócratas para las próximas elecciones. Inesperadamente, anuncia que renunciará si no hay un 90% de participación electoral. Pero Benedikt está perdiendo el control de la realidad, lo que tendrá consecuencias en su familia y en la nación islandesa.

8. Unidad de menores

SundanceTV estrena el 16 de junio Helsinki: Unidad de Menores, la serie que cuenta, en cada uno de los ocho episodios que componen este drama social, el caso de un niño en peligro, la preocupación de su familia y el trabajo de la Unidad de Protección de Menores de Helsinki para resolverlo. En medio, el personaje central de la serie, Rita —la actriz finesa Lotta Lehtikari—, regresa a su puesto en protección de menores de la oficina de Helsinki después de haber sido suspendida durante una investigación policial: sigue atormentada por el caso de una niña desaparecida, que necesita resolver.

9. La fragancia del primer amor

La fragancia del primer amor, la primera serie de televisión taiwanesa protagonizada por dos lesbianas que, separadas en el instituto por los prejuicios y el odio, se reencuentran años más tarde y se encuentran ante la posibilidad de un amor que nunca se atrevieron a imaginar. Filmin colgará la serie completa —una temporada—, con capítulos de 15 minutos; una de las revistas más prestigiosas del audiovisual la recomienda como una de las mejores series internacionales de 2021.

10. Loot

Narra en tono de comedia la experiencia de una multimillonaria que tiene todo lo que puede desear y, sin esperarlo, se ve traicionada por su marido. Una de las formas que encontrará para salir del bache es mantener a flote una asociación benéfica, de la que desconocía su existencia. Creada por Alan Yang y Matt Hubbard, y protagonizada por Maya Rudolph (Forever), se estrenarán dos episodios el 24 de junio en Apple TV+ y el resto de sus diez capítulos llegarán semanalmente a la plataforma.

11. Trigger Point

Trigger Point: fuera de control es la espectacular propuesta para junio de Movistar Plus+, un adictivo thriller policíaco que cuenta el frenético día a día de un grupo de artificieros en primera línea de acción, con un detalle y un nivel de veracidad pocas veces visto en televisión. Protagonizada por Vicky McClure (Line of Duty) y producida por Jed Mercurio (Line of Duty, Bodyguard) la serie emitirá cada martes un nuevo episodio, hasta llegar a los seis. Llega el día 13 a Movistar Plus+.

12. La Casa de Papel: Corea

Con una máscara diferente y otro idioma pero un espíritu parecido, la versión coreana de La casa de papel (Netflix) se sitúa en un momento en el que Corea del Norte y Corea del Sur están al borde de una reunificación pacífica después de casi 80 años de división. Mientras que las naciones se preparan para imprimir una nueva moneda común, unos atracadores planean un gran golpe. Al mando del plan está el brillante estratega conocido como El Profesor. Se estrena el día 18 en Netflix.