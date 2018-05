Julio Gesto: "O primeiro cadro que pintei está certificado por un fiscal"

"A vida marcha, quédame un cuarto da torta", comenta Julio Gesto (Lugo, 1952) no seu estudo de Lugo, que é o seu hábitat matutino e vespertino. "Boto aquí as horas", apunta con esa melancolía coa que nos presionan os anos. O seu estudo é cativo. Está ateigado de cadros. Hai golfistas inocentes, terrazas ateigadas, cans que mendigan amor e mulleres que poderían regalar beleza. Son os seus temas favoritos.

Unhas oitenta pezas semellantes forman a mostra Una vida para pensar, que inaugurou onte no MIHL de Lugo.

"O título da exposición refírese a que teño tempo para pensar", explica. O artista xa sobrevoou a vida e agora dedícase a revisala no seu taller. Pensa e pinta nuns doce metros cadrados, entre pinturas propias que se reserva por cariño ou desazón.

As paredes e o terrazo están cheos de cadros abtractos, tenebrosos, cursis e naturalistas. Son regalos dos seus amigos. Na parede do fondo hai unha fotografía alta e digna cunha parella de recén casados. Julio Gesto puido ter sido un bo actor. Non fala, representa. Empeza a moverse pola habitación coas mans na cabeza inchando os seus ollos esmeralda como se toleara. "Entrou unha señora e púxose toda alporizada: 'Pero a foto da voda da miña cuñada nesa parede?' E eu contestei: 'Pregúntelle a quen vendeu a foto, señora; eu compreina nun rastro'", indica o artista.

O pintor sabe que a arte pode atoparse en calquera sitio —"O vestido da noiva é precioso"—, pero non ignora que hai sitios nos que se atopa máis facilmente. "A Tate Modern, o Louvre, o Hermitage,... sempre soñei que visitaría eses museos cando me xubilase e mira onde estou...", lamenta culpando o futuro que lle tocou percorrer.

No medio da conversa, chaman a porta os fillos do veciño de arriba, que vén de morrer. Agradécenlle a xenerosidade. Marchan. "O pai baixaba cada día polo estudo e dicíame: "Hei, Brocha Gorda, que fas?". Tiña razón, eu son un brocha gorda".

Confesa iso porque empezou tarde. "Con corenta vin na televisión un señor que comezara con cincuenta a pintar e pregunteime: Por que non vou comezar eu?".

AUTORIDADE. Os inicios foron serodios, pero Gesto logrou ser o único pintor do mundo que ten a súa primeira obra certificada por unha autoridade xudicial. "O meu primeiro cadro ten por detrás unha nota do fiscal Jesús Calderón que di: 'Este es el primer cuadro realizado por el artista Julio Díaz Gesto'".

Tamén chegou tarde ao golf. Volve erguerse para representar un saque de saída cunha madeira número 1. Golpea a bóla imaxinaria e tapa as cellas para divisar onde cae. "Metín unha bóla nun coche aparcado e deime de conta de que o golf non era o meu, pero gústame pintar golfistas".

Tamén pinta cans. Son cadelos aos que lle gustaría abrazar. "Sufro vendo cans abandonados, levaríaos para a casa, pero non me deixa a muller. Hai un can ao que lle levo comida".

Julio Gesto foi comendo a torta mentres vivía dun pub en Lugo, o Bianco. Pero tamén quixo cantar. Dálle a volta a unha vasoira e entoa algo en portugués. "É de Alberto Carlos", aclara. A torta acábaselle, pero aproveitoulle. "O que quero facer agora é un monólogo. Gustaríame subir a un escenario e facelo. Quero que me aprenda alguén. Hai que ter moita lucidez para facer un monólogo".