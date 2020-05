Julián Hernández: "Soft Machine' de Pink Floyd é a segunda mellor parte do rock"

→ Unha película

M, o vampiro de Düsseldorf. Fritz Lang pasa do mudo ao sonoro e fai historia. Peter Lorre emprende viaxe á estratosfera.



→ Unha serie

Colombo. Peter Falk crea un detective tan poderoso que usurpou a súa personalidade no remate da súa vida. Dá igual as veces que se mire: é hipnótica.



→ Un libro

Seis problemas para don Isidro Parodi de H. Bustos Domecq. Ou Jorge Luis Borges e Adolfo Bioy Casares, vaia. Don Isidro resolve seis casos dende a cadea. A única novela que leva a firma de Borges aínda que sexa con Bioy.



→ Un disco

Soft Machine, Vol. II. Psicodelia? Prog-rock? A mellor segunda parte do rock? Todo xunto e máis. Con título de William Burroughs, Soft Machine pegou un chimpo máis alá de Pink Floyd con este álbum perfecto.



→ Unha alternativa

Os gravados de Gustavo Doré para a Comedia de Dante. Unha visión dantesca de máis —mal favor fai o adxetivo ao texto—, pero mola.