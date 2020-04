Julián Hernández, de Siniestro Total, invita a "quedar na casa" en múltiples idiomas

📽️ Julián Hernández ten unha mensaxe para aquelas persoas que aínda non o teñen claro: #QuedadeNaCasa.



E para facelo extensible a todo o mundo, dio poñéndolle ritmo 🎶 e en múltiples idiomas.



Se nolo pide así é imposible non facerlle caso, non si? 😉#QuedaNaCasa pic.twitter.com/DbdwwQspjN