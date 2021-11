"Quérolle dar as miñas gracias máis sinceras ao diario El Progreso, fai xa oito anos que comezamos a colaborar e par a min significa moito publicar nestas páxinas, non o cambiaría por nada", así se refería este miércoles el escritor Juan Tallón a su relación con este periódico en su discurso tras recibir el 28º Premio Puro Cora.

El galardonado tuvo también palabras de agradecimiento a la presidenta del Grupo El Progreso, Blanca García Montenegro, a la que definió como "unha editora única como non coñezo outra". Se acordó del exdirector de El Progreso Lois Caeiro: "Parece moi lonxe, pero eu non o esquezo, cando nos sentamos a comer a acordamos comezar a colaborar". Y también del actual director, Alfonso Riveiro "por dar continuidade á confianza que antes me otorgaron Blanca e Lois".

Tallón agradeció a Maruxa Caeiro sus ilustraciones "que fan máis atractivas as miñas columnas". Tuvo palabras de cariño además para "toda esa xente que fai e mantén vivos os diarios El Progreso e a Diario de Pontevedra". Y se acordó también de Rodrigo Cota — presente en el acto— el vencedor de la vigésimo séptima edición que no se pudo celebrar por la pandemia: "Hoxe é un día especial para ti e para min na mesma medida".

El vencedor recogió el galardón con gran humildad y aprovechó para acordarse de los fracasos con lo que uno se encuentra en su trayectora. "Un bo principio para a vida literaria ou xornalística sería non obsesionarse cos premios. O mellor de todo e atoparse co triunfo e o desastre e tratalos aos dous por igual. A escritura consiste nun durante, e aí é cando é máis seductora".

NUMEROSAS PERSONALIDADES. El acto, que se desarrolló desde las 14.00 horas en las instalaciones que el diario El Progreso tiene en el polígono industrial de O Ceao, contó con representantes destacados de la sociedad lucense y gallega en ámbitos como el institucional, el económico o el cultural.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, respondió en su discurso a los que hablan de "Galicia profunda", como sinónimo de incultura y atraso. Presentó el asunto indicando que "a Galicia do século XXI é como unha árbore que busca as alturas, que ten pólas diversas, pero que tamén posúe unhas raíces que se alimentan da terra. Somos un país con arraigo que sabe de onde vén, onde está e cara onde vai".

Una amplia representación de la sociedad gallega se reunió en la planta de impresión de El Progreso para la entrega del galardón

Por su parte, la presidenta del grupo El Progreso, Blanca García Montenegro, argumentó que la entrega del Premio Puro Cora a Juan Tallón se debe a que "es un profesional de la escritura que toca con éxito partituras diferentes" para "ejercitar un trabajo periodístico original en El Progreso y en otros medios fuera de Galicia".

Juan Tallón se incorporó en enero de 2014 a la nómina de colaboradores de este diario, sumándose a "la historia de este periódico, que tiene una trayectoria de atención y elección en cada momento de las buenas firmas".

José de Cora: "Gran presente e gran futuro"

José de Cora, secretario y portavoz del jurado, definió a Juan Tallón como una persona "de gran presente e gran futuro" y recordó el éxito que ha cosechado a lo largo de este año con su última novela publicada, Rewind: "Este ano acadou unha ampla resonancia tanto entre a crítica como entre o público pola súa última obra, considerada xa un dos títulos máis salientables desta tempada".