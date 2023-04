Juan Castro: "O concerto máis sonado en Lugo foi un de Leño e Miguel Ríos"

Juan Castro é un músico lucense, pero non o sabía. Un día estaba tomando un café nunha cafetería Zenith de Lugo, "diante do ventanal, cun iPad, coma os escritores norteamericanos". A falta de tema, empezou a recordar o seu primeiro grupo de música, The Terminal Stage —"queriamos ser Depeche Mode e eramos os OBK da Milagrosa"—. Tiña 16 anos, en 1994. Botouse a escribir eses recordos e eses foron dando luz a outros, e comezou a curiosidade pola música na cidade, que foi ampliando a toda a provincia, e remontándose ao tempo dos romanos. A cadea de ideas acabou sendo unha investigación que conformou como libro, Aquí non pasa nada (Tris Tram), que presentou onte acompañado pola banda Los Gansos, no club Clavicémbalo de Lugo. O título responde a que el pensaba que Lugo era un páramo musical, pero esta obra cambiou a súa idea. O autor comenta que este libro se resume na frase "espera que cho miro" porque era o que lle dicían os outros músicos cando lles preguntaban unha característica das respectivas bandas.

A súa intención nun principio era escribir sobre os seus coetáneos, dende os anos 90 ata o peche do covid; pero descubriu que os anos 80 foron interesantes en Lugo. "Daquela gustaba o rock duro, o concerto máis sonado foi un de Leño e Miguel Ríos". Para documentarse sobre os últimos corenta anos comezou a frecuentar a Biblioteca Provincial para consultar El Progreso.

"Descubrín a música dos anos 60 e 70, na cidade había un movemento impresionante. Grupos como os Alessandi dan para un libro eles sós", explica.

Descendendo na liña do tempo chegou "aos tres grandes compositores: Xoán Montes, Gustavo Freire e Jesús Bal y Gay". Para Juan Castro, "Montes é un dos grandes compositores do século XIX español". "Sorprendeume que non quixese marchar de Lugo sen ter atadura moral ao ser solteiro e non ter fillos, e a pesar do éxito que tiña fóra; quería moito á cidade". Engadiu que "era esixente e meticuloso" antes de indicar que estaba entre o culto e o popular a través do último día de ensaios, "que comezara na catedral e seguira no Círculo de las Artes". Opinou Castro que a súa dimensión parece limitada ao Negra sombra, "cando ten un réquiem de defuntos que pon os pelos de punta". Cando chegou o momento de que o tocasen para el, "a cidade botouse á rúa para acompañalo no seu enterro".

Entre os sons que ensaiaba Xoán Montes había cuplés, que é un xénero que despois cultivaría a costureira Lolita Cardama, sobre a que Juan Castro conta que "cantou nun pavillón de San Roque", no Micrófono de Oro —que era o OT daqueles anos— e chegou a cantar no Clavicémbalo. A continuación referiu o Teatro Municipal da Beneficiencia, construído en 1845, "onde se iniciou a tempada de ópera con obras de Verdi que se estrearán sete anos antes en Italia. Eu pensaba que Lugo fora unha cidade sen vida musical".

A viaxe de regreso nos séculos continuou cara a atrás, ata que o investigador se atopou na Idade Media. "Pedín permiso para entrar no arquivo catedralicio. O director preguntoume: Vostede sabe cantas persoas entraron nestes arquivo nos últimos cen anos? Non chegan a dez". As revelacións dese lugar foron "as desputas entre organistas e os trobadores lucenses, así como o Breviario de Lugo, onde se documentou a música local hai 800 anos".

Juan Castro atrévese a definir o son de Lugo: "Lugo soa ao bater das pingas na pedra, a asubiar a través das rúas serpeantes; e antes soaba a bestas, ourives e canteiros". Pero Lugo tamén soaba ao río Miño, a chuvia, a vento,... "non é unha cidade buliciosa se se compara con outras".

O autor fará unha xira de presentación pola provincia

Tras a presentación en Lugo, Juan Castro presentará o seu libro Aquí non pasa nada en diversas localidades da provincia. Empezará o sábado en Foz xunto coa banda Sintético Fantástico. O día 27 estará con Irmandades do Falo en Vilalba.

A data prevista para Sarria é o 4 de maio, onde falará sobre a obra e haberá música de Malditos Roedores. As últimas presentacións faranse o día 5 de maio en Chantada, acompañado de Tirapralá, e o 10 de maio, en Monforte de Lemos xunto a Gin Tonic’s.

A vicepresidenta da Deputación, Maite Ferreiro, asegurou no acto que tivo lugar onte en Lugo que "o traballo de Juan Castro recorda a variedade e calidade que ten a creación musical lucense, facendo xustiza a bandas, locais e traballadores e traballadoras da música e da cultura".