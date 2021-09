José Sacristán habla sobre su retirada: "No quiero morir con las botas puestas"

El actor José Sacristán asegura que, aunque no ha pensado en su retirada, no quiere, "de ninguna de las maneras, eso de morir con las botas puestas". "Lo iremos viendo, no depende de mí, sino del interés del público y de la madre naturaleza y su generosidad o no para conmigo", señaló el actor en una rueda de prensa en Valencia, a donde regresa con Señora de rojo sobre fondo gris, la versión teatral de la novela de Miguel Delibes.

Sacristán afirmó que, cuando en junio de 2022 finalice su compromiso con esta obra, "lo probable es ir pensando en quedarse más tiempo en casa". "Cumplo 84 años dentro de unos días y tengo serias dudas de encontrar un texto que me ocupe, pero mientras pueda seguir jugando y divirtiéndome aquí seguiremos", indicó el veterano actor para añadir que prefiere el teatro porque los mecanismos de la televisión y el cine cada vez le molestan más.