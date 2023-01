José Luis Gómez recibe o Premio Diego Bernal pola súa ampla traxectoria e rigor

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, encabezará o acto de entrega do Premio Diego Bernal que a Asociación de Xornalistas de Galicia (APG) lle concedeu ao xornalista José Luis Gómez, editor de Mundiario. Será nun xantar o vindeiro martes, día 24, no hotel Porta do Camiño de Santiago.

A presidenta da APG, María Méndez, destacou "o seu amplo e fecundo labor nos medios de comunicación en todos os seus formatos e a súa ampla traxectoria, marcada pola competencia, o compromiso co xornalismo, a solvencia e o rigor".

Ademais, a APG valora a faceta de José Luis Gómez "como articulista, comentarista de actualidade e analista, que completa o seu amplo rexistro profesional e que o converte, por dereito propio, nun dos profesionais de referencia e imprescindibles no xornalismo galego contemporáneo".

Como proxectos editoriais persoais, Gómez fundou e dirixiu Xornal de Galicia e, posteriormente, en 2013, o diario dixital Mundiario, do que é editor e director. Ademais, foi profesor do máster, así como noutros programas de posgrao de Galicia e Madrid, tertuliano de Telecinco e columnista en distintos medios.