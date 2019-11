José de Cora: "Mario vuelve para empatar el partido"

José de Cora presentará su libro Habla Mario (Edhasa) este viernes, Día de Todos los Santos, porque el protagonista de la novela "es un muerto". Carmen, reciente viuda en Cinco horas con Mario (1966) de Miguel Delibes, recibe la réplica del difunto.

El escritor y director general de El Progreso concede el turno de palabra al fallecido en una obra que presentará junto a Jorge de Vivero a las 19.30 horas en el Círculo de las Artes de Lugo.

El autor apunta que en muchas reuniones de amigos se comentaba que la versión de Mario "quedaba pendiente". Un segundo argumento para empezar el proyecto que acabaría siendo Habla Mario fue continuar con una de las líneas de la bibliografía de José de Cora, que se centra en homenajes a escritores.

Empezó con Secuestro y fonda de Cela en Contamina (2008), en la que el escritor de Padrón era secuestrado por un vecino de un pueblo pequeño para reinvidicar la España Vacía. Tuvo continuidad en Te llamaré Muerto, en la que Valle Inclán investigaba un caso de espiritismo en Galicia. En ambas obras los escritores eran personajes, pero en este caso Delibes queda al margen y es su personaje quien lleva el peso de la trama.

Mario fue catedrático de Literatura de ideas republicanas, que se casó con Carmen, una mujer iletrada, por la atracción física que le provocaba. Tuvieron cinco hijos y no fueron felices. La defensa de Mario "es el silencio; no se enfrenta, se calla; se calló toda la vida". Pero en determinado momento, que no se concreta, visita el mundo de los vivos "no para vengarse, sino para empatar el partido".

José de Cora recuerda que, cuando se estaba documentando sobre la novela de Miguel Delibes, asistió a la versión teatral que representa Lola Herrera desde hace cuatro décadas. "Fue un punto de inflexión porque me di cuenta de que no me tenía que acercar a la obra de Delibes, sino alejarme para que Mario no esté pendiente de lo que dijo Carmen". La consecuencia fue que logró "conectar con el personaje sin pensar tanto en Delibes y ser más ágil" en su obra.

"La defensa que hace Mario es el silencio; no se enfrenta con su mujer, se calla; se calló durante toda la vida"

El autor lucense también eludió concretar el año en el que Mario se acerca a la cama de su viuda mientras ella duerme para argumentar. "No se sabe si Mario habla a las cinco horas o a los cinco años de morir". A la vez, evita que su protagonista vaya siguiendo punto por punto el desinterés matrimonial y la falta de ambición que le reprocha su viuda en la novela de Delibes.

"Carmen será consciente de lo que le dijo el finado cuando despierte, porque Mario no hubiese bajado si no lo fuese". A quien fue su marido le molesta que ella no desmostrase interés cuando él llega con su nuevo libro,que trata la pasiva refleja. "Ella le dice que es un libro para especialistas, que es mejor que escriba una novela de amor y, que con el dinero que gane, haga tratados sobre la pasiva refleja".

El asunto de mayor desencuentro es en el campo de la política. Republicano, Mario; franquista, Carmen.

La nula ambición de su marido exasperaba a la viuda, que "le reprocha que no da un palo al agua, que en la tertulia en la que participa hablan de asuntos que no tienen el menor sentido práctico".

Mario siente una atracción por su cuñada Encarna, que estuvo casada con su hermano hasta que este murió. El autor de Habla Mario reconoce que su novela es "políticamente incorrecta" por el retrato de Carmen que hace, aunque se esfuerza en matizar que "se habla mal de una mujer, no de todas las mujeres". Como ejemplo, indica que Encarna ayuda a Mario a preparar la oposición cuando aspira a la cátedra de Literatura.

De todos modos, se parapeta tras el argumento de "Carmen es la que hizo Delibes", para añadir que "hay muchas mujeres normales, pero esas no dan para personajes literarios porque no provocan un conflicto".

El escritor y periodista adelantó que pasará 2020 dando a conocer esta novela porque es el año en que celebra el centenario del nacimiento del novelista vallisoletano y diez años desde que falleciese.