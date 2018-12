Jorge Acuña: "La elegancia es una actitud física y mental y dignidad ante la vida"

JORGE ACUÑA nace en Lugo en 1982. Tras formarse en Bellas Artes en su ciudad natal, se traslada a Madrid, donde estudia Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Complutense. Después de obtener el primer premio de Creatividad otorgado por dicha universidad y la agencia de publicidad McCann Erickson se incorpora como creativo publicitario a la misma. Paralelamente, desarrolla su carrera en el mundo de la moda desde 2002, trabajando con diseñadores como Juanjo Oliva, Carmen March, Fosca Bertrán o Sybilla. En 2007 crea su propia marca e inaugura en 2008 su actual atelier de costura.

No iba para modisto. ¿Cómo aparece la moda en su vida?

Yo realmente había diseñado desde mi infancia a través de los dibujos que hacía, casi como de una forma compulsiva. El dibujo era como una necesidad, como comer; pero no pensaba que se pudiese convertir en un trabajo. Después cuando yo me fui a Madrid a estudiar Bellas Artes, pues me parecieron demasiado académicas. No encontraba recursos creativos en aquel momento de inmadurez y me fui a publicidad, que me parecía una salida interesante para volcar la creatividad. Entonces empezaron a salir otras alternativas y un día fui a conocer a un diseñador y le enseñé todos los diseños, le gustaron y me contrató.

¿Qué diseñador?

Juanjo Oliva. Esos fueron mis inicios. Finalmente escogí la moda.

Bellas Artes, publicidad, moda. ¿Le gusta controlar todo el proceso?

Todo lo que en una persona se forma genera un poso y una serie de experiencias. Las Bellas Artes están muy ligadas a mí, y el dibujo está muy ligado a la moda. Además estudié mucho sobre la publicidad en moda, con lo cual creo que sigo haciendo uso de todas materias que estudié.

¿Qué opina de los que dicen que la moda es una frivolidad?

No creo que sea una frivolidad, para empezar es una industria que genera muchos puestos de trabajo. Lo frívolo sería obviar la moda. La moda es algo mucho más cercano a nosotros. No hay nada criticable en que la gente quiera llevar ropa bonita o ropa hippie. La moda tiene muchos lenguajes. Muchas formas de pensar se manifiestan en nuestra vestimenta. Me parecería absurdo criticar a la moda por frívola. A uno puede interesarle más o menos, pero me parece una crítica precisamente frívola.

¿Qué es la elegancia?

La elegancia parte de la naturalidad, de la honestidad y, sobre todo, de la dignidad. La elegancia no tiene que ver con los recursos económicos. Yo creo que es una actitud física y mental. La dignidad que se tenga ante la vida y la naturalidad, también. La elegancia no es compatible con lo impostado, parte de valores esenciales.

Usted trabaja con famosas. ¿Son muy exigentes a la hora de vestirlas?

No, no son diferentes a cualquier clienta que yo pueda tener. Cada celebrity, como cualquier otra mujer, quieren verse representadas a través de la moda.

¿Puede confesar algún pedido extravagante que le hayan hecho?

Pues ninguno en particular. La alta costura puede ser todo lo extravagante que ella quiera. También porque mi clientela sabe lo que yo hago, cuál es mi imaginario de moda y lo suele compartir. Suele haber una buena sinergia entre nosotros.

En las redes siempre están a vueltas con el look de Doña Letizia, ¿a usted qué le parece?

Pues me parece que es una mujer elegante y discreta. Yo no soy quien para criticar ni valorar. No suelo hablar nunca de los looks que lleva nadie, porque no me parece elegante.

¿Tiene alguna musa en especial?

Bueno, todas mis clientas son musas. Ellas participan activamente en lo que es mi marca. Ellas son las que nutren cosas mías. Cada una de ellas aporta algo. Sí es verdad que para un diseñador, la primera persona de referencia es su madre. Pero todas mis clientas me han nutrido y han sido importantes para mí.

¿Y que hay de Galicia y de Lugo en su trabajo?

Yo viví en Lugo hasta los 18 años, y Galicia y Lugo para mí son profundamente importantes. Además de que intento ir todo lo que puedo, Lugo es donde crecí, el primer entorno donde me eduqué. No quiere decir que la muralla, la catedral, la lluvia, los carballos estén representados de una manera explícita; sino que forman parte de mi imaginario, de mi forma de pensar, de sentir la moda. En Galicia hay mucha creatividad para con la moda.

Como experto,¿qué prendas no pueden faltar en el armario de una mujer?

Siempre hay una serie de básicos que son muy recurrentes para estar cómodos y elegantes. Serían un buen abrigo, un vestido básico, un traje de chaqueta bien confeccionado. Siempre he creído en la camiseta blanca, unos vaqueros y unas zapatillas, sobre todo para el verano. Es un look que funciona muy bien. Yo creo que lo que nunca debe faltar, en cualquier caso, es la naturalidad. Es decir, todo aquello que nos haga sentir cómodos, favorecidos y al tiempo nos dé seguridad, esas son las prendas que debemos tener.