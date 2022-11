Javier Vielba: "No quiero entrar en el metaverso, tocar en una sala es fundamental"

Los Corizonas son la fusión de dos grupos dispares musical y generacionalmente: Los Coronas y los Arizona Baby. La gira Dos bandas y un destino selló su unión y los catapultó a la fama con más de 100 conciertos en España y México.

¿Por qué decidieron unirse Los Coronas y los Arizona Baby?

Esto ya empieza a ser historia antigua del rock español. Fue en 2010, cuando Arizona Baby estaba rompiendo en el panorama, mientras que Los Coronas estaban en Madrid como un grupo mucho más estable (ellos llevaban desde el 91, eran unos pioneros en Europa). Fueron Los Coronas los que se acercaron a nosotros, porque estaban interesados en bandas emergentes. Entonces, hicimos un par de temas juntos y de ahí surgió la gira ‘Dos bandas y un destino’, que pasó de doce a cien fechas por toda España y por México. Ahí empezó a gestarse Corizonas, que ya lleva tres discos.

Aunque siguen manteniendo las dos bandas originarias, han conseguido que Corizonas suene de manera distinta, ¿no cree?

Sin duda. Al final la suma de las partes es bastante impredecible cuando se trata de arte. Dos más dos puede ser otra cosa, no solo cuatro.

¿De dónde sacan esa forma tan personal que tienen de hacer música? ¿En quién se inspiran?

Creo que somos portadores de una llama que lleva encendida desde la segunda mitad del siglo XX, con todo lo que supuso la revolución del rock and roll y del rhythm and blues, y toda su evolución a lo largo de los últimos setenta años. Es cierto que nosotros tenemos un sonido personal, pero lo que nos inspira es toda esa tradición del rock and roll y de la cultura pop. Eso nos da mucha apertura de miras para hacer canciones muy diversas, sin perder nuestra personalidad particular.

Por sus trabajos han recibido premios muy importantes, como el de mejor directo que concede Radio 3. ¿Cuál les ha servido verdaderamente de catapulta?

La catapulta ha sido, en realidad, hacer buenos conciertos, no enfocarnos en hacer la música que pide el público, sino la que nosotros creemos que el público puede necesitar. Es la gente la que nos ha catapultado, porque nos hemos nutrido del boca a boca, de las camisetas de Corizonas que se compra la gente y que pasea por ahí. Creo que somos una gran familia musical y que hemos creado un macrocosmos, junto con otras bandas en las que participamos, que hace que la gente se sienta parte de él. Los premios a los que te refieres vienen dados por el clamor popular.

Dice que son una gran familia musical. ¿No hay problemas de ego en ningún momento?

Lo bueno de esto es que todos somos músicos que estamos en varios proyectos a la vez, en varios grupos a la vez, y eso hace que lo que no podamos desarrollar en un uno, lo hagamos en el otro. Entonces, no hay lugar para la frustración, que es el sentimiento que muchas veces mata a los grupos. El que alguien de la banda no se sienta satisfecho, representado, valorado o considerado... Todo ese tipo de frustraciones son las que suelen dar lugar a crisis. Nosotros nos liberamos de eso participando en varios grupos, donde ocupamos papeles distintos. Por el momento, yo no he notado problemas de ego en Corizonas, aunque siempre hay diferentes pareceres. Si hay debate, hay movimiento, y eso mola. Además, somos como los gangster de las películas: según que golpe vayamos a dar, ocupamos un rol particular.

¿En qué otros grupos participan?

Corizonas es uno de los grandes nudos de esta cadena musical, pero estamos en otros lados como Meister, Sex Museum, Vacazul, Los Enemigos, Deluxe... Hay mucha gente en nuestra órbita, pero nuestra prioridad es Corizonas.

¿Dónde se sienten como en casa?

En Madrid se monta muy grande, porque, además ,la mitad del grupo juega en casa, como pasa en Valladolid. Podemos decir que somos profetas en nuestra tierra. Más allá de eso, yo señalaría Galicia y el País Vasco, porque son zonas de mucha actividad de música en vivo y de mucho criterio por parte del público. Fuera de España, destacaría México, donde nos sentimos como en casa.

¿Qué le ha dado la música que no le podría haber dado ninguna otra cosa? ¿Qué le aporta de especial?

Es algo muy vocacional. Desde pequeño, quería dedicarme a esto. La música me hace sentir bien y además le da sentido a la vida, a mi propia existencia. Es una forma de vida, que, además de sustento, me ha aportado una forma de ser, de ver el mundo, de entender el esfuerzo y la constancia, de relacionarme... Y muchas amistades. La música es como un pasaporte diplomático: vayas a donde vayas, aunque no conozcas a nadie, vas a un garito, tocas dos canciones y haces amigos.

¿Nunca se ha dedicado a otra cosa?

Claro que sí. Yo estudié Filología Inglesa, tengo un doctorado a medias, fui traductor, fui profesor y, por supuesto, curré en bares.

¿Muchos tragos amargos para llegar a donde han llegado?

Es verdad que la música me ha dado muchas penas, pero ¡benditas penas! Un disco que no se ha escuchado tanto como creías, un concierto menos lleno de lo que pensabas, una cuerda que se ha roto en un solo... Si se rompe la cuerda es porque la estabas tocando, eso es muy importante.

¿Cree que antes era todo más fácil que ahora?

Era igual de difícil, pero de otra manera. En realidad, hoy sigue pasando lo de siempre: el que tiene dinero, lo tiene más fácil.

¿Y el metaverso?

Se nos está vendiendo que internet es todo, y no. El mundo existe fuera de internet y yo creo que reunirse en una sala es fundamental: si al de la primera fila le suda el sobaco, quiero que me moje. Yo no quiero verlo todo con unas dichosas gafas de realidad virtual, no quiero entrar al metaverso.