Javier Varela: "Fago dun policía que, como bo galego, ten as súas teorías"

Los padres de Javier Varela disponen de tiempo para ver los trabajos de su hijo desde que cerraron el mesón Amistade, en Chantada. Vieron a su hijo como guardia civil débil y manipulable en Fariña, y como matón despiadado en O sabor das margaridas. Ahora podrán ver una serie con la conciencia tranquila. Javier es el policía Álvaro Peteira en la serie Memento mori, que se rueda en Valladolid para Amazon Prime. "Peteira é o tipo de policía que todos os equipos necesitan porque cae ben a todos e fai piña", resalta; aunque reconoce inmediatamente que "é quen as lía" porque "como bo galego ten as súas teorías".

Las teorías tratan de aclarar el asesinato de una joven ecuatoriana y en cuyo cuerpo han encontrado unos versos amenazantes. El asesino es un sociópata narcisista. La serie constará de seis capítulos de 45 minutos, en los que participan Yon González, en el papel de asesino, a quien quiere dar captura Francisco Ortiz como Ramiro Sancho, el policía encargado del caso. Para ello, contará con la ayuda de Juan Echanove en el papel de Carapocha.

En medio del desbarajuste que supone tratar de detener a un criminal sagaz, está Álvaro Peteiro, "que ten patilla ancha, bigote, tupé e chupa de coiro porque é moteiro". Además, suelta algún carallo en medio de todos sus discursos entonados con acento gallego.

Los padres de Javier Varela podrán ver Memento mori sin tener que recordarse en cada escena que su hijo no es la persona cruel que ven en el televisor, sino un actor en su trabajo. Los hijos de Javier Varela, de 5 y 3 años, están contentos con la serie porque se rueda en Valladolid, donde viven los tres.

"Non era como cando estaba en Portugal", apunta en relación a su papel de Felipe III en la película 1618, que acaba de estrenarse en los cines lusos y estadounidenses. La cinta había sido rodada en 2019, pero el estreno hubo de retrasarse por el paréntesis de la pandemia. Este filme trata sobre la persecución que se produjo de los judíos en el país vecino a principios del siglo XVII.

El actor será el conductor de la gala de los XVI Premios El Progreso ao Deporte Lucense el día 11 de este mes. El evento, que reconoce a los mejores deportistas de la provincia, comenzará a las 20.30 horas en el auditorio Gustavo Freire de Lugo.



Javier Varela acostumbra a correr por un pinar cercano a su casa de Valladolid porque su trabajo en la interpretación tiene una notable exigencia física y porque suele "decir" sus papeles entre árboles.



Acaba de ser guardia civil, Xosé, en la película As bestas, de Rodrigo Sorogoyen. Como buen actor, repite varias veces en latiguillo de que "se estrea o día 11 de novembro". En este caso, el agente es también "un tipo moi humano nunha historia dura que parece ser de homes e na que as bravas son as mulleres".