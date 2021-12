Jacobo Eireos lanza un programa de cociña e ecoloxía en HBO Max

O programa, que produce Eireos a través da súa empresa, Beta, estrearase o venres día 10 de decembro en HBO Max. O espazo será presentado polo ecólogo Diego García Vega, familia dos curmáns Antonio e Nacho Vega que formaron Nacha Pop. O guía do programa, cunha bolsa de estudos na Sorbona, dedicábase a recoller sobras de restaurantes para axudar a persoas necesitadas durante o máster que fixo en Londres. "Cuando va a un bosque sube a los árboles para verlo desde arriba", apunta Eireos.

Diego García vai visitando restaurantes dunha estrela Michelín, tanto coa distinción clásica como coa nova estrela ecolóxica, e visita a activistas ecolóxicos na mesma cidade na que está o local. O programa que se poderá ver o venres está protagonizado por La Tasquería de Madrid, "onde se traballa 100% con cocho e se cociñan pratos como cachucha fritida". A maiores, coñecerase unha familia que deixou Madrid para criar porcos en Extremadura e veciños de Quintanar del Rey (Cuenca) que están contra as macrogranxas.

Os executivos de HBO Max contrataron xa doce a Beta antes da estrea. Entre os novos destinos están Islandia e a República Checa

No capítulo de Copenhague veranse un restaurante onde se fai pan a partir do pan que desbotan outros restaurantes e cociña con manxares da súa horta, ou unha cervexería que elabora todo o seu produto. O espazo de Portugal está dedicado á cociña do mar —con pratos de algas e ollos de peixe— e presenta uns rapaces que recollen lixo e fan esculturas. A maiores de España, Dinamarca e Portugal, hai episodios en Noruega, Suecia, Holanda, Polonia e Hungría. A primeira tempada está composta por oito capítulos.

Entre os novos destinos están Islandia e a República Checa. "Imos facer outro programa en España porque quero descubrir o contraste na cociña do mar no Mediterráneo e no Atlántico. Sairá Galicia. Varro para a casa", indica Jacobo Eireos.