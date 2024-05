J Balvin y Green Day desatan la locura en el arranque de O Son do Camiño

El Monte do Gozo ya vive O Son do Camiño. En su primera jornada el público ya comenzó a entregarse desde que Amoebo se subió al escenario poco después de las tres de la tarde. En ese momento, los peregrinos que se dirigían al recinto se cruzaban con los que, cargados con mochila, iban en dirección a la catedral. Porque este jueves la peregrinación auténtica fue en dirección contraria con el gran atractivo de J Balvin y Green Day, con sendos conciertos apoteósicos.

Amoebo fue el encargado de dar el pistoletazo de salida al Son do Camiño a las 15.30 horas, saliendo al escenario Xacobeo para animar a los primeros asistentes al festival, muchos de ellos campistas dadas las horas. Precisamente un horario por el que Amoebo esperaba poca gente, aunque sí "mucha fiesta".

A las 19.30 horas, llegó el turno de Arde Bogotá, el primer plato fuerte del festival. "No suenan mal y no digo que no sean buenos, pero ya cansan. Desde el año pasado están en todos lados, sin excepción", señaló María, coruñesa de 28 años que acampaba junto a unas amigas.

Y es que entre los grupos más jóvenes, la actuación más esperada era la de J Balvin. El cantante y productor colombiano, uno de los artistas latinos con más ventas de discos del mundo, puso a bailar al festival al ritmo de Mi gente o I Like it.

Un pulso que estuvo muy reñido con los californianos Green Day que, a pesar de haber vivido su momento álgido hace 20 años, la banda estadounidense de punkrock conserva toda una legión de fans que llenaron el Monte do Gozo con himnos como Basket Case o Wake me up when September Ends.

Una actuación que, sin embargo, no desvió la polémica generada por las multitudes de festivaleros que se agolparon en las paradas de autobuses habilitados para acudir al festival, afectados por el limitado número de vehículos y de frecuencias. "Es una cuestión que el festival debería tener clara", decían algunos jóvenes indignados en la estación compostelana.

Público asistente a la primera jornada de O Son do Camiño. EUROPA PRESS

Finalmente, las "ganas de pasarlo bien" pudieron con el pequeño caos e indignación inicial. "Tenemos muchas ganas de pasarlo bien y sobre todo de desconectar un poco de los exámenes", reconocieron Antía e Iria, de Lugo, dos de los miles de jóvenes que la semana que viene se someterán a la Ebau.

El festival continuará este viernes y el sábado con otras actuaciones, también muy esperadas, como son las de Pet Shop Boys, Melendi y Thirty Seconds to Mars. Con todo vendido, el Monte do Gozo reunirá a 40.000 personas cada día.