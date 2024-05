Itzi de Blas, baixista e coros de Leria: "Tiñamos claro que ía ser unha banda de mulleres"

Houbo un tempo, a mediados dos oitenta, no que o máis recorrente era pensar que as rapazas só querían divertirse. Deixárao meridianamente claro Cyndi Lauper en aquel Girls Just Wanna Have Fun que rápido se converteu nun éxito mundial. En pleno 2024, quizais o correcto sexa dicir que queren reivindicar. Esa é a premisa de Leria, o grupo formado por Mayra Vila (voz e guitarra), Helena Barreiro (batería e coros), Itzi de Blas (baixo e coros) e Andrea López (teclas e coros), catro mozas que comezaron tocando nas rúas da Coruña e hoxe están nominadas a mellor artista emerxente nos premios Martín Códax. E este sábado alzarán a voz –e os seus instrumentos– sen medo para levar o mellor indie pop "100% en galego" a A Galega Fest, o novo programa musical da TVG que se grava este sábado na sala Hermo.

A andaina de Leria comeza con vostedes tocando nas rúas da Coruña. Como foron eses inicios?

Na rúa comezamos un pouco de rebote. Simplemente May e máis Hele, querían tocar xuntas e pareceulles un bo lugar onde comezar. É aí onde xorde Leria, proxecto ao que me incorporei eu, e algo máis tarde Andre. cando nos chama Sons de Breogán para tocar na sala Mardi Gras. Todo xorde dun xeito moi orgánico, a verdade.

De aí pasaron a gañar o concurso Novos Valores 2023. Supuxo un antes e un despois?

No momento sentimos moita emoción e tiñamos unha sensación un pouco de incredulidade, xa que, como dicimos sempre, Leria xorde da ilusión de tocar con amigas. En ningún momentos pensamos en todo isto que nos está a pasar. Foi realmente emocionante compartir escenario con Fillas de Cassandra, por exemplo.

E este ano son finalistas a mellor artista emerxente nos premios Martín Códax. Como están a vivir este momento?

Realmente estamos como que non o cremos, compartir nominación con talentos como o noso compañeiro Mondra ou Gloria Pavía é parte dun soño. Estamos moi contentas e con ganas de seguir a demostrar todo o que traballamos para chegar aquí.

Son catro rapazas moi diferentes e cunha estética moi marcada. Que puntos en común se poden atopar na súa música?

Todas temos gustos moi diversos e moi parecidos simultaneamente en canto a música, mais un xénero que escoitamos moito é o indie. Por iso tamén decidimos apostar por el, porque é o que nos gusta, en ningún momento foi unha cuestión de márketing. Ademais, todas avogamos pola diversidade, a reivindicación da presencia feminina na industria da música –en xeral en todas–, e por ter a tranquilidade de poder dicir o que sintes ou o que pensas sen que ninguén te veña a dicir como o tes que facer.

Hai un mes publicaron o seu primeiro disco, Marusía. Din que é a súa carta de presentación como grupo e mesmo conta cunha homenaxe a The Weekend en galego… Que máis sorpresas poderá atopar o público nel?

Neste disco hai un pouco de todo. É coma un mar revolto de emocións. Poden atopar dende cancións de saltar e bailar ata cancións máis intensas e representativas do que pode ser pasar un mal momento na vida.

Como está a ser a acollida?

A acollida está sendo brutal, non pensabamos que foran recibirnos de tal xeito.

A reivindicación da figura feminina na música é algo que levan por bandeira. Que segue a ser preciso mudar neste eido?

Sobre todo os prexuizos que aínda están arraigados de que por ser muller, só te chaman por cubrir un cupo. Non é así, se fas boa música, fas boa música, sexas o que sexas. Nós tivemos claro dende o primeiro segundo que ía ser unha banda de mulleres. Porque fai falta que as nenas teñan referentes na escena e noutros instrumentos que non sexa a voz.

Din que a música en directo e en galego é fundamental para vostedes. Será algo do que ofrecerán no concerto de A Galega Fest na Hermo de Muimenta?

Si, por suposto. Temos un repertorio 100% en galego e no festival, aínda que sexa pouco tempo, será intenso. A xente poderá saltar, bailar e berrar a viva voz. Levarán a Leria no recordo, ou iso é o que agardamos.