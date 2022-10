Ismael Ramos: "Escribín 'Lixeiro' nun teléfono a bordo dun barco da pasaxe"

Ismael Ramos escribía poemas soltos nun móbil a bordo dun barco, cos ollos picando pola noite escasa na ida das mañás e pesando polo cansanzo laboral no regreso das tardes. Anotou versos durante dous anos nos traslados entre Cangas, onde vivía, e Vigo.

"Tiven unha calma que me permitiu rematar Lixeiro", encaixando as pezas que durmían nas notas do teléfono. Toda ese equilibrio delicado no laboral e no literario xa non o era no sentimental. "Cadrou coa fin dunha relación".

Toda esa maruxía acabou na calma de ser galardoado este venres co Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández 2022, pola súa obra Lixeiro (Editorial Xerais; La Bella Varsovia, en castellano). O galardón, concedido polo Ministerio de Cultura e Deporte, está dotado con 20.000 euros.

O xurado destacou "a potencia da súa imaxinación poética, capaz de emprender un canto xeracional entoado desde un desencanto reconciliado que conxuga ironía e nostalxia". Ismael Ramos (Mazaricos, 1994) acepta ese punto de vista xeracional. "A miña intención era falar dos meus amigos de toda a vida. Empeceino con 23 anos e acabeino con 26, nun momento en que todos estabamos acabando de estudar e empezando a traballar ou sen traballo, nunha parálese".

Lixeiro foi escrito antes da pandemia, "para reconciliarme coa incerteza. Aínda que non crea no poder sandador da literatura, si creo que forma parte da vida", pero o ámbito mundial e interxeracional da pandemia fíxolle asumir que "esa incerteza non era xeracional, nin individual; senón histórica, no sentido de que me afecta a min igual que aos meus pais, que teñen 50 anos".

Liberouse dese equilibrio precario cando aprobou as oposicións a profesor

O poeta coruñés acepta que o xeito interrompido e incómodo de elaborar o libro foi determinante. "Os dous anteriores foron pechados, cunha arquitectura; pero con este era imposible. Está escrito a contrarreloxo". Non tivo claro que conseguiría rematar a obra "ata que atopei un traballo nunha libraría de Cangas. Sentínme moi acollido, pola tarefa e polo xefe", destaca. A súa editora en castelán insistiu en que o escribise. "Mesmo dicía que mo publicaba ela en galego se non atopaba editorial, pero Fran Alonso me puxo todas as facilidades en Xerais e saíu grazas a eles. Non quero imaxinarme agora que non tivese saído".

No ámbito formal, o xurado salientou que é un "bo coñecedor da tradición poética contemporánea", polo que ofrece unha "proposta desprovista de afectación e moi depurada lingüísticamente que conforma unha sorte de épica vivencial de ton á vez transcendente e lixeiro".

O Premio Nacional de Poesía Joven, con todo o seu peso, non o reconcilou coa incerteza porque "non recompensa todo o pasado, senón ter apostado por escribir". Liberouse dese equilibrio precario cando aprobou as oposicións a profesor. Exerce en Santiago. "Logrei a estabilidade para min e para os que me rodean", valora o escritor de Mazaricos.