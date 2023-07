Lucía Pérez: "Ir ás verbenas forma parte do ADN dos galegos"

Lucía Pérez gañou Canteira de cantareiros no Luar en 2022, pasou por Eurovisión no 2011 e agora é xurado da Liga dos cantantes extraordinarios, que se emite este xoves na TVG ás 21.55 horas.

Que fai sobresaír A liga doutros programas de talento?

A primeira diferenza e que son xente amateur, cunha pequena traxectoria xa, e, neste caso, no mundo das orquestras. O mundo das orquestas é un submundo da música. Son todos cantantes de orquestra, non son xente que busque outros camiños. Estes concursantes xa se adican á verbena, polo que a característica fundamental sería iso: algo tan arraigado aos galegos como a verbena.

Neste programa búscase o mellor intérprete de orquestra, algunha vez o atopou nunha verbena?

Home, si! Aínda que nos cadrou coa pandemia e con menos festas, pero si. Hai xente moi boa por todas as orquestras, xente moi profesional con moito talento. Xente que ao mellor está en orquestras máis pequenas con menos repercusión e dis: "Guau!". Ao final, o camiño da música é moi longo, pois son experiencias que un vai collendo e hai que ir empezando polas pequenas para chegar ás grandes.

Con que anos empezou ir ás verbenas? Segue a ir?

Recórdome toda a vida indo ás festas. Se non imos a unha verbena galega, xa non somos galegos, iso xa forma parte do noso ADN. Lembro dende pequeniña, que xa estaba desexando que chegaran as festas na contorna miña do Incio, porque, como xa sabían que eu cantaba e era algo que me gustaba, pois sempre había ese momento de subir ao escenario. Entón, era un regalazo disfrutar das festas dende abaixo e, logo, cando me subían cantar unha peza, pois xa era un súper regalo.

Entón de pequena xa sabía que ía a estar nos escenarios de maior?

Non o sabía, a vida levoume a través de causalidades e casualidades ao que eu soñei dende pequena, que era estar nos escenarios, cantar, que a xente me escoitase, se emocionase e bailase conmigo. Sen darme conta, o tempo fixo realidade o meu sono de nena.

"En setembro saco sinxelo, para o que estou gravando o videoclip nun lugar máxico de Lugo, as Cabanas das Chousas"

Cre que cada vez triunfa máis este tipo de festa en Galicia? Por que?

As verbenas están outra vez cun auxe e protagonismo súper forte. Vese na xente nova, que é ese futuro que está moi presente. Cada vez hai un fenómeno fan maior, seguindo ás orquestras. Creo que é positivo porque forma parte da nosa industria, que dá de comer a moita xente. Estamos nun momento álxido das festas e orquestras galegas.

A súa carreira musical comezou ao gañar un concurso, é iso o que a leva a traballar neles para buscar talento e darlles oportunidades a novos artistas?

Levo facendo moitas cousas e esta é unha faceta máis, unha oportunidade máis que me brinda a vida, porque ao final diso se trata. De ir collendo experiencias e sumando na miña traxectoria.

Que é o que máis lle gusta de ser xurado?

Coñecer xente marabillosa é un regalo que che dá a vida. Sempre digo que A liga dos cantantes extraordinarios pode chegar a tanta xente pola maxia que se crea no propio equipo. Hai tan bo rollo que ao final é o que te levas. Aínda nos xuntamos onte todos e iso é o fantástico, ese contacto humano.

E o que menos?

A verdade é que non é doado. Enfrontarse a valorar a xente que xa ten unha traxectoria profesional, que xa se adica á música. É un tema que hai que tocar coa maior delicadeza e amor do mundo. O que facemos é un xogo, un concurso; iso é o principal. Se despois podemos achegar algo para beneficiar aos concursantes, pois bendito sexa; iso pretendemos.

Como ve aos concursantes desta tempada? Como están evolucionando?

Vaise ver ben co paso dos programas. É unha evolución súper importante que os espectadores van poder ver e escoitar perfectamente. A medida que avanza o programa, os concursantes vanse acostumando e séntense máis cómodos no plató do programa, e iso, nótase moito. Son cousas que se poden apreciar ben. Cando vemos os concursantes dende o primeiro ao último programa, dicimos: "Non pode ser, é o mesmo?". Vai haber grandes sorpresas, que a xente de verdade que non se vai esperar.

Que enerxía intenta transmitir como xurado?

Máis estricta ou máis amistosa? No meu caso, non podo ser de outra maneira que ser eu. Porque non me sae ser doutra forma. Intento, sempre, aportar sempre cousas positivas da forma máis amable, para ver o que se pode mellorar. Pero son eu. Non sei como son, pero son eu.

Quen diría que é o máis estricto dos catro xurados?

Non sei, está moi ben diferenciado. Está Iago coa parte máis técnica, coa produción. Eu déixome levar pola emoción. Roi tira polaparte máis técnica e vocal. Pili [Pampín] tamén. Estamos todos á par, non hai unha figura marcada, non hai malo aquí.

"Estarei nas festas patronais das Pontes este xoves, en Santiago, en Monforte... Estarei con toda a miña banda, con amor"

Dende o seu último álbum Quince soles, no 2018, lanzou unha serie de sinxelos. Hai álbum á vista?

En nada quitamos un novo single, que fixen en Miami; chámase Yo te prometo. O máis bonito de todo isto é que sae cunha versión en portugués, que é Eu te prometo. Nun días sairá como unha canción de transición para o que está por vir, porque en setembro saco outro sinxelo, para o que estou gravando o videoclip estes días nun lugar máxico en Lugo, que son as Cabanas das Chousas [en O Veral].

A parte de en A liga dos cantantes extraordinarios, onde estará en Galicia durante o verán?

Estamos contentos cun verán repleto de concertos. Este xoves, estamos nas Pontes; o sábado, en Santiago. Estarei coa miña banda, que é un equipo marabilloso e esperamos que guste moito. Tamén imos ás festas patronais de Monforte o día 11 de agosto; estarei alí con toda a miña banda. Estamos preparando todo con moito amor. Síntome afortunada, con moito traballo, tanto o que se ve como o que non.