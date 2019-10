El imparable ascenso de la madrileña Stephanie Gil con la última entrega de 'Terminator'

"Nerviosa y emocionada", así se muestra la madrileña Stephanie Gil, que con apenas 13 años comparte reparto con Linda Hamilton o Arnold Schwarzenegger en Terminator: Destino oscuro la última entrega de la saga del cyborg, cuyo estreno llega a las pantallas españolas este 31 de octubre.

Gil (Madrid, 2006) da vida en la película a una joven Grace, cuyo papel adulto protagoniza Mackenzie Davis. "Ha sido una experiencia increíble, muy diferente a lo que había hecho hasta ahora. Todo el reparto se ha portado muy bien conmigo, son majísimos, aunque tengan mucha fama, son muy cercanos y amables", asegura la actriz en una entrevista concedida a Efe.

Debido al secretismo que tiene Hollywood con las películas, la actriz madrileña no puede desvelar muchos detalles, pero lo que sí ha contado es que adora el papel de su personaje. "Es una chica muy valiente, por eso me ha encantado interpretarlo", añade.

A pesar de que es un proyecto muy grande para una actriz tan joven, Gil tenía toda su ilusión puesta para obtener el papel y siempre tuvo "la esperanza de conseguirlo". Una vez logrado, Tim Miller, el director de la película le ayudó a preparase: "Trabajar con él ha sido estupendo, es súper gracioso y atento", confiesa.

Terminator: Destino oscuro nos dará a conocer a un nuevo Terminator llamado Rev-9 (interpretado por Gabriel Luna), que cuenta la historia de Dani Ramos, una joven obrera cuyo destino es vencer a Skynet —un sistema de inteligencia artificial—. En esta misión contará con la ayuda de su hermano y una misteriosa mujer llamada Grace, que será su guardaespaldas.

Gil, que es completamente bilingüe, español e inglés, tuvo muy clara la decisión de ser actriz desde pequeña. "Mi madre me apuntó a teatro en la escuela de Londres 'King's Engineer Drama Company' donde protagonicé Alicia en el país de las maravillas. Desde ese momento me encantó actuar y es a lo que me quiero dedicar", señala.

No es la primera vez que la joven madrileña actúa fuera de España, ya ha participado en otros proyectos internacionales como la serie de la ABC Still Star Crossed.

A nivel nacional, la actriz, cuyo referente actoral es Natalie Portman, ha coprotagonizado la obra de Alfonso Cortés-Cavanillas, Sordo, así como El mejor verano de mi vida (2018) o Futbolísimos (2018) y ha participado en la serie El ministerio del Tiempo (2017).

Ahora, la joven madrileña que aspira a "ganar un Oscar algún día", cuenta a Efe que está centrada en otro proyecto internacional, una serie para la BBC en Inglaterra, de la que todavía no puede desvelar nada, pero de la que confiesa que es un proyecto "muy guay".

Esta nueva entrega de Terminator, la tercera firmada por James Cameron y que se ha rodado entre España y Estados Unidos, cuenta también con otros actores españoles como Alicia Borrachero (Hospital Central), Tristán Ulloa (Fariña) o Enrique Arce (La casa de papel).