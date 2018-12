Seis ilustradores de Lugo celebran a primeira feira da ilustración local

LUGO. Leandro Barea é ilustrador e a maiores ilustrador profesional, unha condición que soa a rareza; pero aos seus 44 anos, leva 20 vivindo da arte. Leandro, a quen lle calcularías 34 anos se o vises na bicicleta na que roda pola cidade, coñece a outros ilustradores que son profesionais e naceron en Lugo: Guitián, Anxo Vizcaíno, Miguel Cuba, La Chapera e Josetxu.

Hai un mes, Leandro e Guitián decidiron amosar os traballos de todos eles nunha feira da ilustración, San Printín, que se celebrará o sábado entre as 12.00 e as 20.00 horas no Club Clavicémbalo de Lugo. Xunto con este local, dispoñen da colaboración do Ho! Gruf.

A xornada estará animada por Álex, un xiradiscos que se ocupará de animar con música a sesión vermut. Vai estar presente entre as 13.00 e a 15.00 horas para amenizar as visitas á feira. A entrada será libre.

As obras serán achegadas polo artistas lucenses Guitián, Anxo Vizcaíno Miguel Cuba, La Chapera, Josetxu Leandro

«Nunca houbo un mercadiño de ilustración específico en Lugo. Hainos en moitos lugares de Galicia, como Santiago, A Coruña, Vigo, Pontevedra,... mesmo houbo en Allariz», comenta Leandro sen que os seus lentes notables de pasta disimulen a súa incredulidade.

A esa falta súmase que «hai uns profesionais ao 100% que son lucenses e traballan fóra, en medios de Madrid e Barcelona. Guitián, La Chapera e Miguel Cuba están na Coruña, e Josetxu, en Madrid». Soamente Anxo Vizcaíno e o propio Leandro viven na súa cidade natal.

XOGO DA OCA. O sábado poderán verse as súas obras. Guitián achega láminas, carteis, impresión e un xogo da oca, que a Leandro lle parece excepcional. Anxo levará impresión, mentres que La Chapera estará representada por chapas e bonecas. Miguel Cuba concorre con material de oficina, libretas e camisetas.

Leandro apunta que, con esta variedade, tratan de demostrar que «a ilustración está presente en calquera soporte, como poden ser camisetas, libretas ou mobles, e non é unicamente librocentrismo, porque, cando pensamos en ilustración, todos pensamos en libros.

A pesar dese comentario, ou para confirmalo, Leandro porá á venda exemplares do seu libro "Más fútvol por favor". Tamén estará presente con láminas orixinais, impresións en medio formato e series numeradas.