Illa Bufarda prepara 'O Dentón', un documental 'alucinante' sobre o 'volframio vexetal'

A produtora creativa Illa Bufarda, integrada por Sabela Iglesias e Adriana P. Villanueva, lanza un novo proxecto de longametraxe documental O dentón, que analizará o percorrido ao longo do século XX deste fungo do centeo –tamén coñecido como o caruncho do centeo–, cuxas implicacións históricas influíron nos campos da antropoloxía, a farmacoloxía, a botánica, a economía ou a medicina.

Tal foi a súa pegada na economía familiar en determinadas zonas galegas que mesmo se chegou a bautizar ao dentón co sobrenome do volframio vexetal, polo gran número de persoas dedicadas a súa recolección. Unha recolla que, ademais, estivo estreitamente vinculada ao nacemento de Zeltia e coa aparición do LSD a nivel mundial, xa que a partir do dentón se pode sintetizar este ácido alucinóxeno.

Illa Bufarda iniciou en 2018 o proceso de documentación e guión grazas ao financiamento da Deputación da Coruña co programa de subvencións destinado a entidades lucrativas para a produción de proxectos singulares de especial interese cultural. Tamén contan co apoio do Museo do Pobo Galego, a Sociedade Antropolóxica Galega e a Asociación de Estudos Históricos e Sociais Hume. Todo o proceso de documentación está sendo aberto, participativo e pódese seguir no web www.odenton.eu

Campaña de micromecenado