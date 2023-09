Gabri Reigosa: "Hoxe levaríannos presos por letras escritas hai vinte anos"

Dakidarría non precisa presentación: vinte anos sobre os escenarios, sete discos e xiras que levaron as súas letras reivindicativas ata Latinoamérica. Os grandes referentes da corrente contestataria galega están de aniversario e o seu guitarrista, Gabri Reigosa (Nigrán, 1984), confirma que aínda lles queda moito por cantar.

Como definiría Dakidarría a alguén que nunca os escoitou?

Dakidarría é un grupo de música contestataria. Co noso estilo propio, somos unha banda que defende a liberdade por enriba de todo. Sempre lle estivemos cantando ás inxustizas, ás loitas e á rebeldía con alegría.

Levan vinte anos sobre os escenarios. Cal é o balance?

O balance é que temos pouco pelo ou moitas canas (ri). O balance é máis que positivo, o grupo converteuse nun xeito de vivir para todos nós. En vinte anos puidemos vivir moitas experiencias e cumprir os nosos soños un tras outro. E agardamos continuar así, polo menos, outros vinte anos máis.

Que cambiou neste tempo?

Todo en absoluto. Nós arrancamos en plena crise da industria musical, que aínda para nós quedaba moi lonxe naquel momento. O mundo cambiou moito en xeral, aínda que Dakidarría segue quedando á marxe desa grande industria. Tamén estamos moi orgullosos de estar aí, creo que é o noso lugar e onde está a nosa xente.

Como se senten con respecto á liberdade de expresión?

Creo que hai un retroceso bastante evidente. Hai algunhas cancións que escribín hai vinte, quince anos ou dez anos, incluso, e que agora mesmo poderían traerme problemas se está gobernando certo sector. Parece mentira que, pasando case 50 anos desde a ditadura, vaiamos cara atrás, pero é así.

En algunha ocasión tiveron problemas polo contido das súas cancións?

Si, algúns. Chegounos algunha denuncia por parte da Policía Local acusándonos de incitar mediante os nosos cánticos á desobediencia por cousas sacadas de contexto. Tamén nos censuraron en algúns concellos nos que estabamos contratados e nos botaron para atrás. Pero non nos van a facer calar ou cambiar.

Algunha vez se autocensuraron vostedes mesmos?

Autocensurar non, si que hai cousas que custa un pouco máis expresar. Por exemplo, aínda nunca escribín unha canción sobre a miña filla que é algo que me gustaría moito, pero non alcanzo a transmitir esos sentimentos nunha letra por agora.

E a nivel político?

É certo que ás veces sobre todo últimamente pensas: "Se digo isto e o quitan de contexto, seguramente me poden atacar". Pero cando iso pasa, compártoo coa banda e acabamos tirando para adiante, somos Dakidarría. Antes quizais vomitabamos todo e agora dicimos: "Coidado".

Tamén tiveron que facer fronte á acusación de abuso sexual do que foi o seu teclista.

Cando saíron as acusacións decidimos apartalo, foi algo que tivemos moi claro desde o principio. A situación foi a que foi e nós non podiamos permitir que ninguén se sentise en zona non segura nun concerto de Dakidarría.

Eran unha banda de catro amigos que se coñeceron no instituto. Pensaron que ían chegar tan lonxe?

Mentiría se dixera que non, porque soñar é gratis e non ten cancelas. Evidentemente nos inicios eramos daqueles grupos que se formaban e se desfacían en meses ou semanas, nós perduramos. O que trouxo Dakidarría cos anos si que desbordou todas as nosas previsións, incluso as máis optimistas. A banda é un agasallo da vida.

Vinte anos dan para moito. Incluso para varias pedidas de matrimonio en directo...

Si, vivimos un par delas (ri). A xeite aproveita momentos moi extraños.

Tamén tiveron a oportunidade de cruzar o charco.

México é un lugar ao que fomos cando tiñamos tres anos de vida, cando cantabamos en castelán. Non volvemos, pero non paran de pedirnos que o fagamos.

Pero si que conquistaron boa parte de Europa coa súa música en galego.

Estivemos actuando en países como Alemaña ou Francia, onde foi impresionante. Tamén en Croacia, onde hai un leitorado de galego. Alí estaban corenta ou cincuenta alumnas que despois viñeron a conversar con nós e falaban mellor o galego que moita xente de Nigrán (ri).

Como recibe o público foráneo ese sentimento de galeguidade?

Atopamos un público sedento de novas musicalidades. Incluso cantan máis as cancions en galego que as que temos en castelán. Si que tivemos medo de sair fóra, pero a vida regalounos unha resposta marabillosa. O público que sente as inxustizas coma nós e que cre nas nosas mensaxes, realmente prefire que o fagamos no noso idioma. Iso reconforta dunha forma incrible.

Con todo, decidiron celebrar as dúas décadas de actividade na casa.

Actuamos este sábado no Festival Revenidas en Vilaxoán, en Arousa. Será a nosa festa de aniversario, é unha data moi especial que temos marcada no calendario desde o comezo da xira.

Farán algo especial?

Van a ser dúas horas de concerto nas que repasaremos as cancións que vimos tocando actualmente, pero tamén algunhas que estaban un pouco esquecidas nos directos. Tamén teremos invitados como Tanxugueiras, Ska-P, Ezetaerre ou Vituco, de Ruxe Ruxe. Ademais, temos algunha sorpresa gardada, pero non podo desvelar nada polo momento.

Despois de vinte anos, que lles queda por facer?

Quédannos moitas voltas que dar coa música, moito por cantar e que siga medrando esta familia que é Dakidarría. A verdade é que nos fai moi felices ver como van pasando os anos e como as cousas van encaixando. A intención é seguir coa mesma enerxía coa que comezamos no ano 2003.