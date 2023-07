A historia de cinco lucenses 'Atlánticas'

O fotoxornalista cambadés Adrián Baúlde decidiu emprender unha viaxe sen retorno en plena pandemia. Coa súa cámara e un coche dispúxose a retratar os oficios de 42 mulleres de todo o territorio galego, entre as que se atopan cinco lucenses. Este sería o punto de partida de Atlánticas, a exposición fotográfica que pode visitarse no Museo do Pobo Galego ata o mes de novembro.

Baúlde contou coa participación no proxecto de varias mulleres da provincia de Lugo que desempeñan o seu traballo con esforzo e paixón, capaces de transformar a experiencia cotiá en resultados incribles. Desde Ana Vila, a gandeira de Taboada convertida en poetisa, ata Julia Bran, unha queixeira de Palas de Rei, o autor foi descubrindo pouco a pouco a historia destas mulleres extraordinarias.

"Todas son marabillosas", relata Baúlde. "Lola, por exemplo, é unha cesteira de Portomarín de pura cepa. Non quere facer traballos para grandes empresas ou multinacionais. Ela é artesanía pura e dura", explica.

Lola Tourón, cesteira. A artesá afincada en Portomarín é a herdeira dun dos oficios máis antigos en Galicia, máis sempre en risco de desaparecer. Imparte o seu saber en talleres mentres goza da vida 'slow'. ADRIÁN BAÚLDE

Outra destas historias de superación é a de Elena Aramendia, unha das últimas fareiras en Galicia e que vela pola seguridade do mar na costa de Lugo. "É un caso particular porque agora xa está todo por ordenador, entón só ten que ir cando se avería algo. Antigamente nas illas tiñan que estar dúas semanas enteiras alí facendo garda", explica o autor."Ela ocúpase dos tres faros do norte de Lugo, xusto antes do límite con Asturias. O seu marido traballaba en Valga e só se vían as fins de semana porque ela toda a semana estaba no faro", relata o fotógrafo.

Esther Teijeiro, a viticultora pioneira de Pincelo (Chantada) é outra das retratadas. "Todo o que solta esa muller pola boca é unha marabilla, todos temos moito que aprender dela", recorda Baúlde. "Non utiliza sulfatos tan químicos como outras adegas. Antes chamábanlle tola por facer iso, dicían que de aí non ía sacar viño e a día de hoxe están aprendendo dela. Así é como coidamos a nosa terra e tamén como nos coidamos a nós", destaca o cambadés.

Atlánticas tivo a súa orixe co covid-19. "No 2020 xurdiu o meu proxecto, cando os concellos estaban cerrados e non podías moverte. Todo o mundo tiña medo, pero elas foron valentes e aceptaron", relata Baúlde. Tres anos e máis de 5.000 quilómetros de viaxe despois, puido descubrir e poñer en valor o traballo desempeñado polas mulleres galegas.

Julia Bran, queixeira. Despois de emigrar con tan só 18 anos a Suíza, Julia regresou á súa terra para poñer en marcha a súa queixería en Palas de Rei. Un exemplo dos proxectos que cobran vida no rural galego. ADRIÁN BAÚLDE

A través delas, a exposición permite apreciar o papel tan necesario que xoga o sexo feminino no mercado laboral, desde aqueles sectores cunha maior presenza da muller ata aqueles nos que aínda existe maior tradición masculina.

Oficios vinculados ao mar, ao campo ou ao traballo artesán, algúns en risco de desaparecer debido á falta de relevo xeracional ou á maior informatización da sociedade. "Tras a pandemia, houbo moitos oficios que se actualizaron, pero tamén hai outros que están en perigo de extinción, non a causa da pandemia, se non por tema das tecnoloxías", explica o autor.

Zoqueiras, enterradoras, ou oleiras que non dubidaron un segundo en colaborar co fotógrafo, a pesar dos tempos incertos nos que a comunidade estaba inmersa. "Todas foron moi amables. Sobre todo en tempos de pandemia, nos que todo o mundo andaba coas mascarillas", recorda. "Deixar entrar a unha persoa que non coñecen, encontrarse con ela e que se deixasen fotografiar aínda que fose por dúas horas, para min foi unha gran experiencia. Ninguén me puxo ningún problema", relata Baúlde.

De balde: A exposición pode visitarse ata o día 5 de novembro

O Museo do Pobo Galego de Santiago de Compostela albergará o traballo de Adrián Baúlde ata o mes de novembro. As fotografías poden verse de forma gratuíta de martes a sábado pola mañá e pola tarde e os domingos só á tarde.



Resposta positiva: A exposición inaugurouse o pasado 30 de xuño e está a recibir unha moi boa aceptación entre aquelas persoas que se achegaron a vela. "Por agora gustoulle moito a toda a xente que puido disfrutar de Atlánticas. Todos foron comentarios positivos", explica Baúlde. Malia ser un proxecto que comezou hai tres anos, está en constante actualización. "É un proxecto que non quero que acabe nunca", relata o autor.