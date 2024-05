Paul Auster: "Me he pasado la vida con gente que nunca he visto y jamás conoceré"

Paul Auster, escritor estadounidense, guionista y director de cine, autor de una prolífica obra en la que destacan la Trilogía de Nueva York, Brooklyn Follies o La invención de la soledad, falleció ayer a los 77 años a causa de un cáncer de pulmón, según informó el periódico The New York Times.

En 2006, el escritor recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras. En su discurso afirmó: "Me he pasado la vida entablando conversación con gente que nunca he visto, con personas que jamás conoceré, y así espero seguir hasta el día en que exhale mi último aliento".

Fue una declaración vital sobre una existencia dedicada con pasión y devoción a la literatura, una arte que le permitía viajar con la mente, el espíritu, y también con el cuerpo desde su Brooklyn del alma hasta los confines del mundo real.

La presencia de Paul Auster en España

En España su presencia fue habitual y en Galicia se ciñó a un hecho puntual, muy concreto, que tenía nombre y apellido: el premio Arcebispo San Clemente. Ocurrió en 2001 cuando Paul Auster acudió finalmente, con un año de retraso, a Santiago para recoger este prestigioso galardón concedido por los alumnos del instituto compostelano Rosalía de Castro, que reconocieron un año antes su Tombuctú en la categoría de mejor novela en lengua extranjera. Recibió 500.000 pesetas de la época y fue recibido por el conselleiro de Cultura de la época, Jesús Pérez Varela.

Presumía de no poseer ordenador ni internet, ni siquiera móvil: "Prefiero no estar tan al alcance de cualquiera". Creaba poesía, novela, ensayo o guiones de cine a mano, con su pluma, unos textos que después transcribía con ayuda de una máquina de escribir.

"Los americanos no somos tan estúpidos como creen los europeos, porque esa imagen no es la realidad sino la fantasía que ha creado la televisión y el fenómeno del cotilleo", decía este neoyorquino de familia austríaca y orígenes ucranianos.

Auster, después de múltiples gestiones y obstáculos superados—como reconocía el director del instituto y auspiciador del premio Ubaldo Rueda—, el escritor accedió a viajar desde su casa de Nueva York hasta Santiago haciendo antes una parada en Barcelona.

El también doctor honoris causa de la Universidad Nacional de General San Martín (Argentina) y de la Universidad Autónoma de Madrid, regresaría cinco años después a España para recoger esta vez el premio Príncipe de Asturias de las Letras, galardón que en 2019 se llevaría su esposa, la novelista Siri Hustvedt.

Este eterno candidato al Nobel de Literatura, Paul Auster, dejó un buen sabor de boca a su paso por Oviedo.

"Fue siempre generoso y no dudó en compartir su tiempo con sus fieles seguidores", recordaba ayer la directora de la fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, quien ayer expresaba su "profundo pesar".