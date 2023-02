"He llorado mucho, pero enfrento la muerte de una forma diferente y por ello me juzgan"

Mari Paz Padilla conoció a Antonio con solo 14 años y compartió con él toda una vida llena de amor, aprendizaje y, sobre todo, risas. Un tumor terminal hizo que sus caminos se separaran y a raíz del duro proceso de aceptar su pérdida nació El humor de mi vida, un libro top ventas que cobra vida en forma de obra teatral en la que Paz, la de la tele, y Mari Paz, "la más profunda que ha madurado por sus heridas", se entremezclan en un remolino de emociones.

Los suyo con Antonio fue una auténtica historia de amor. ¿Fue duro asimilar que se iba a marchar?

Mucho. La gente cree que cuando se muere un ser querido pasa el tiempo y se olvida. Eso jamás. Es como si me muero yo y mi hija me olvida. ¡Pues me cago en su raza! (Risas) No podemos luchar contra lo que ha pasado, pero hay que aprender a vivirlo, que es lo que yo hago. La tristeza por la pérdida de mi Antonio morirá conmigo, pero yo he aprendido a vivir con ella.

¿De dónde saca fuerzas para hacer humor hasta de la muerte?

El humor es algo cotidiano, está en nuestra vida, en todo, siempre con respeto y sin ofender. Mucha gente piensa que reírse significa no respetar los sentimientos. Yo he llorado mucho, pero también me río. En el duelo caben todas las emociones. Yo sigo amando a Antonio y nunca dejaré de estar enamorada. Él se fue, pero el amor no se acabará nunca.

¿Sigue siendo la muerte un tema tabú en esta sociedad?

Nos enseñan a escondernos y vivimos aterrorizados por la muerte. Pero yo defiendo que se puede llorar de felicidad, recordando al ser querido que ya no está, y pensando: ‘¡Qué feliz fui!’. Eso también hay que saborearlo.

¿Es importante perderle el miedo?

Claro, la muerte es una gran mentira. Todos sabemos que va a pasar pero nos engañamos. Si yo te digo que tus seres queridos van a irse, te encoges, y dices que no, eso no va a pasar. Y pasará. De ti depende cómo asimilar las cosas.

Es algo inevitable...

Cuando un ser querido está enfermo terminal por mucho que patalees no vas a poder hacer nada, pero puedes soltarlo con amor. Yo con mi Antonio pensaba: ‘Estás enfermo cariño, te vas a morir y no puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer es sentarme a tu lado, darte amor, decirte te quiero y acompañarte hasta el último suspiro’. No le hagamos la ida más difícil. Ellos no quieren irse. Tenemos que pasar por encima de nuestro dolor y nuestros miedos y poner el amor por delante. Yo pensaba: ‘Vete cariño, yo estoy bien, voy a ser feliz, te lo debo a ti’.

¿Somos egoístas?

Mucho. Eso lo aprendí con Antonio. Hay que dejar de pensar en uno mismo y de lamentarse: ‘Qué triste estoy, mi vida no va a ser la misma... Yo, yo, yo’. Me di cuenta que no era yo, era él. Él se iba a morir, no hay nada peor.

A mucha gente le sorprende cuando dice que Antonio tuvo una muerte "preciosa".

Sí, pero es la verdad. Yo creo que cuando haces un examen de conciencia sin dejar nada pendiente, te puedes despedir de toda tu gente, has amado a los que dejas aquí y te vas en paz, es una muerte preciosa. Tiene que ser terrible cuando dejas algo pendiente o no perdonas. No hay muerte más bonita que morir rodeado de amor. Es la que quisiera para mí y mi gente. Por eso yo digo que he aprendido a celebrar la vida y a celebrar la muerte, y a acompañar a mis seres queridos en ese último viaje con amor.

¿Es más complicado vivir el duelo cuando se es una persona pública?

Cuando eres una persona pública te juzgan, y yo entiendo que mi forma de transitar por la tristeza, sin anclarme en el dolor, es distinta a lo que nos enseña la sociedad: tienes que meterte en una cama, llorar, vestir de negro... De repente aparezco yo con un canto a la vida. Yo he llorado mucho, pero me enfrento a la vida y a la muerte de una forma diferente y por ello me juzgan. Lo hago por mí, por mi hija y por mi entorno... Me he dado cuenta de que se puede vivir sin tanto dolor y ser feliz es sufrir lo menos posible.

Perdió a su madre y a su marido en poco tiempo. ¿Le ayuda hablar con sus fallecidos?

Nunca me ha respondido ningún difunto (risas). Es verdad que en el momento en que Antonio murió yo escuché su voz, pero ni lo he vuelto a ver ni hablo ahora con él. Aunque me encantaría.

Llega a Vigo con El humor de mi vida, con la que rinde homenaje a Antonio. ¿Cómo definiría la obra?

Es un carrusel de emociones. Empiezo con el humor y voy dando una de cal y otra de arena al público. Puedes estar riendo y en décimas de segundo llorando. A través del humor consigo que el público se olvide de todo y se saque la coraza. Consigo que me den la mano y viajen conmigo en una historia de amor muy bonita en la que se ven reflejados y les hace pensar.

Paz Padilla es puro desparpajo en la tele. ¿Cómo es Mari Paz?

Paz Padilla es el personaje, la showoman, la actriz. Pero yo no soy solo la de la tele, Mari Paz es esta que veis ahora, la más profunda, a la que el duro camino que ha transitado en la vida le ha ayudado a madurar. Por desgracia, aprendemos de las heridas. En la obra hay una Mari Paz y una Paz, las dos se entremezclan.

¿Humorista se nace o se hace?

Las dos cosas, puedes nacer humorista pero después aprendes el oficio. Yo no podría transitar por esta obra si no tirase de mi oficio porque me rompería.

Paz Padilla

Empezó como limpiadora de hospital y acabó siendo una de las caras más reconocidas de nuestro país. ¿Fue duro dejar de ser anónima?

Hace tanto tiempo que ni me acuerdo (risas). He aprendido a vivir siendo famosa, pero sí que me pregunto cómo será cuando vuelva a ser anónima. Puede que sea una liberación, o no...



¿De niña ya era humorista?

Sí, creo que el humor es un don y yo lo tenía. Pienso que el universo pone las cosas en tu camino para que vayas recogiéndolas. En mi caso, mi padre ya era tramoyista en el Gran Teatro Falla de Cádiz.



¿Qué es lo más surrealista que le ha pasado desde que es famosa?

De todo. Una vez me confundieron con María Barranco y me insistían en que les firmara un autógrafo. Yo diciendo que no soy María, y no me creían. Al final firmé: "Con cariño, María Barranco".



Háblenos de su amor por las gallinas?

Cuando Antonio enfermó entendí la importancia de comer sin productos químicos y monté un gallinero en casa. En plena pandemia enfermaron y viví una odisea para llevarlas al veterinairo. Al final me gasté 150 euros en curarlas.



Vuelve a Mediaset con un nuevo programa, ¿fue dura su marcha?

Me dio la oportunidad de darme cuenta de que la profesión es muy amplia y de que tengo grandes amigos en todas partes.



¿Tiene tiempo libre Mari Paz?

Claro, soy hiperactiva. Me encanta pintar, restaurar, cantar, el deporte... Siempre intento buscar un hueco para mí. Es importante.