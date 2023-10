"Hai xente maior que só se relaciona co agro e non ten con quen falar"

Poucos haberá que, a estas alturas da película, non coñezan aínda a Manquiña. Con medio século xa de experiencia, o actor con acento galego moi marcado que facía de Pazos en ‘Airbag’ —papel co que foi candidato a un Goya como mellor actor revelación— ou de El Francés en ‘Torrente: el brazo tonto de la ley’ chegou a presentar tamén un dos programas que tivo máis audiencia na TVG, ‘Xabarín Club’, e a formar parte do reparto de series como ‘Águila roja’.

Agora, aos 70, pode que estea ante un dos papeis máis importantes da súa vida, o que encarna a Manuel, un sesaxenario cunha discapacidade psíquica que vive só nunha aldea de Galicia, acompañado dun can. Trátase do protagonista da película ‘O home e o can’, de Ángel de la Cruz, que se estreou esta fin de semana na pantalla grande.

Que nos ten que dicir desta última película na que participa?

Que está xerando moita aceptación nos festivais. Levou xa dous premios do público á mellor película pero tamén outras distincións como ao mellor director, mellor guión e mellor interpretación masculina e feminina. O máis importante é que está a ter o recoñecemento do espectador. Iso é o mellor de todo.

Xénero: "Se o guión da película non ten saltos extravagantes e é crible todo está ben, sexa comedia ou drama"

Contaba que tivese tanto éxito?

Non. Fíxose con moito mimo. Era unha historia e un tema que queriamos coidar pero era unha película pequena. Non esperabamos que espertase sensibilidades. A película fai unha lectura moi ampla que se pode facer desde distintos ángulos: aparecen cuestións como a soidade das persoas maiores, a despoboación da zona rural en Galicia, as discapacidades... Cando estaba a facer a película realmente non era consciente de todas esas interpretacións que se poden facer da cinta. É un prisma con moitas caras!

Como lle foi con este papel?

Segundo me comenta a xente, están sorprendidos de verme nun rexistro diferente ao habitual, un rexistro dramático, cando eu fun sempre máis de comedia.

E foille doado dar ese cambio?

Ao principio, estaba bastante despistado. Non sabía como ía abordar o personaxe e pedín un cambio do guión. Parecíame que pedía unha linguaxe máis primaria, instintiva, máis sinxela e simple. Tiña moito desenvolvemento de texto, era demasiado intelectual, por así dicilo, para un personaxe discapacitado. Entón propuxen que as súas respostas fosen máis escuetas como un si, un non ou un non sei... Despois, a medida que se intensifica a relación con Pauliña, o personaxe vai medrando nas súas conviccións e experiencias e chega a parecerse a unha persoa sen discapacidade. Ao atopar afecto na rapaza, medra como persoa e desenvólvese tamén como personaxe.

Papel: "O personaxe pedía unha boa linguaxe máis primaria, máis instintiva, sinxela e simple e pedín cambiar o guión"

Chegou a inspirarse en alguén coñecido para que lle fose máis fácil dar vida a este personaxe?

En determinadas características físicas de personaxes introvertidos, podo dicir que si. Xa cando era neno, vía persoas deste tipo que me chamaban a atención. Pensaba que non falaban e vías que tiñan un mundo interior, o seu propio universo. O camiñar dun xeito irregular tamén o puiden sacar de aí. Pouco a pouco, fun compoñendo o personaxe.

Atopouse cómodo na súa faceta como actor dramático ao final?

Se o guion é crible e non ten saltos extravagantes, todo está ben, comedia ou drama. Teño máis experiencia en comedia porque acumulo máis traballo neste ámbito pero estou cómodo en calquera rexistro sempre e cando as características do personaxe me resulten accesibles.

A película rodouse en branco e negro. Iso será bo ou malo?

[Ri]. Iso será o espectador quen o decida! En principio, non ten nada en contra e non sei se a favor... É como se fose unha historia do neorrealismo italiano. Iso é o que pretendía Ángel de la Cruz: facer unha homenaxe ás películas que el vía con 14 anos.

Cre que pode haber moitas almas xemelgas de Manuel, o protagonista da película, no rural galego especialmente do interior?

Agora as cousas non son como antes. Agora os vellos teñen unha integración maior. As aldeas están despoboadas e hai moita xente maior soa que só se relaciona co agro (como Manuel, coas galiñas e coa horta) pero que non teñen con quen falar. Nese mundo non hai presenza da linguaxe vocal. E si, hai moita xente así.

Xubilación: "Nesta profesión non te retiras máis que cando cansas ou tes acumulados moitos cartos"

O cine galego está de moda? Non paran de saír películas con moito éxito (‘O corno’, ‘O home e o can’, ‘O que arde’, ‘As bestas’...)

Hai anos de traballo e acumúlase sabedoría. É un presente para gozar. O cine galego xa non é unha promesa, é unha realidade.

Vostede foi un dos actores galegos máis exportados.

Hai moitos actores xa que traballan en todo o Estado, mesmo fóra. O audiovisual galego está moi considerado agora.

Foi moitas veces secundario e agora ten un papel protagonista. Xa ía sendo hora cos 70 anos e 50 de profesión que ten?

Iso non depende dun, non se pode controlar. Só depende de en que circunstancias podes resultar útil para facer unha cinta.

Aínda hai xente que se lembra de vostede pola televisión?

Houbo un tempo en que me falaban máis disto. A aqueles momentos tan divertidos débolles o presente. Todas son pequenas pedras coas que vas construíndo unha carreira e se o material é sólido vai para diante. Se non o é, desmorónase todo.

Hai aínda Manquiña para rato?

Hai menos rato por diante do que había hai vinte ou trinta anos pero non deixarei de traballar. Nesta profesión non te retiras nunca máis que cando cansas ou tes acumulados moitos cartos. E non é o caso! [Ri].