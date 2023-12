Pedro Feijoo: "Hai mañás nas que miro se me puxeron unha bomba no coche"

Marosa Vega é unha talentosa xornalista que foi despedida por non seguir as directrices e investiga un caso de corrupción que afecta ao presidente da Xunta, un político que renuncia ao cargo para postularse a presidente do Goberno. Este é o argumento de Ninguén contará a verdade, un libro no que, precisamente, o que si conta a verdade é o propio Pedro Feijoo (Vigo, 1975). "Neste libro calquera parecido coa realidade é pura intención", di o escritor que presentou a obra na libraría Biblos, de Lugo .

O xerme deste thriller político que se desenvolve en Galicia xurdiu en plena pandemia. "Cando empezaron a aparecer todos os casos de corrupción con xente que se facía de ouro obrigándonos a mercar máscaras de covid lamentables pensei: se nun momento tan delicado como este actúan así, que farán cando non esteamos tan pendentes? Entón propúxenme usar a palabra para loitar contra todo este entramado", explica un autor que para crear esta novela buceou en hemerotecas e entrevistouse coas persoas reais que dan vida aos personaxes.

"Quería que os protagonistas me contasen a súa verdade. Presenteime como un escritor que ía abordar a corrupción para ver que me podían dicir. Intentei ser o máis transparente posible, sen fisuras, para que a xente sacase as súas propias conclusións. Como narrador intento ser sempre o máis honesto posible co lector", confesa o autor.

Neste complexo entramado, Feijoo recalca que non se trata dunha novela puramente política. "O presidente da Xunta que se postula a candidato do Goberno é un fío do que tirar, pero precisamente ese personaxe é un simple monicreque, un peón. Ao pouco que comecei a investigar decateime de que a parte política é unha rama dun entramado de corrupción que afecta a moitas vertentes: o mundo empresarial, industrial, medios de comunicación, a banca... A corrupción é un calamar xigante con tentáculos en todos os ámbitos".

Con personaxes que son claramente recoñecibles polos lectores, o autor sinala que, polo momento, non recibiu ningún tirón de orellas desde ningún ámbito. "A verdade é que non tiven chamadas de atención, pero xa sería o colmo do descaro. Son cousas que me contaron eles mesmos! Á parte de que o que moitos dos casos son xa coñecidos polo público. Eu só abro un paraugas de ficción con asuntos reais".

As reaccións a Ninguén contará a verdade están sendo tan boas que este ano foi galardoado co premio Xerais, onde o xurado destacou "os diálogos sen fisuras, o ritmo áxil, a meticulosa descrición dos espazos e a atmosfera que paira sobre toda a narración".

"Á xente estalle gustando moito. Ben é certo que algúns me preguntan pola miña saúde mental por atreverme a escribir estas cousas. Pero polo demais non me podo queixar", bromea.

E é que este novo libro de Pedro Feijoo ten todas as papeletas para dar o salto á gran pantalla, algo polo que xa recibiu varias propostas. "É algo inevitable porque bebo moito da linguaxe cinematográfica. Eu non me decato, pero moita xente dimo, e pásame con todas as miñas novelas", afirma un escritor que volve demostrar que non ten pelos na lingua e que, polo momento, prefire gozar do presente antes de pensar no futuro. «Hai mañás nas que cando sento no coche miro se me puxeron unha bomba. Afortunadamente, de momento, sigo vivo», di o escritor vigués antes de soltar unha sonora gargallada.