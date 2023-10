"Hai un certo realismo máxico ou un ser galego, iso vai no ADN"

A Alberto Mancebo –presentador do Telexornal fin de semana na TVG– o covid cambioulle a vida, como a todos máis ou menos. Pero, no seu caso, a pandemia serviulle para descubrir a súa faceta literaria e, de feito, en só dous anos vai xa pola cuarta novela. Así foi como este coñecido xornalista comezou a escribir. Aos 38 anos e sendo correspondente da TVG en Portugal, onde viviu momentos moi duros da pandemia da que, por certo, tamén se cansou de informar.

Foi, precisamente, ese fartazgo de dar noticias do covid o que o levou a poñerse a escribir. Algo que, por certo, xa lle dixera súa nai hai anos, animándoo a facelo, e que finalmente viu a luz coa súa primeira novela, O que me quedaba por dicirche, editada por Xerais e que este mércores foi presentada na libraría Trama, en Lugo.

"Miña nai sempre me animou a escribir pero eu non o tiña nos meus plans. Despois de facer tanta información sobre a pandemia desde Portugal, con momentos moi duros, sentín a necesidade de facer algo diferente que non contivese a palabra covid. Así foi como empecei no 2021 e, desde aquela, non parei", explica.

Tanto lle colleu o gusto que o presentador do Telexornal fin de semana vai xa agora pola cuarta novela escrita en só dous anos. O secreto de tanta produción literaria di Alberto que está en ter tempo. "Teño moito tempo e gústame, ademais. Faime sentir moi ben. Traballo só os sábados e domingos. Facemos quince horas seguidas cada día, pero o resto da semana téñoa libre e non teño fillos tampouco", comenta.

Dispón de tempo, gústalle escribir pero tamén ten ideas para desenvolver tramas. "Esta primeira novela, O que me quedaba por dicirche, é curta, de 130 páxinas. Teño outra de 300. Neste tempo, fóronme xurdindo ideas. Non teño un método determinado para poñerme a escribir. Vou facendo como podo. Tiro para adiante e listo. O que me resulta máis difícil, quizais, é enlazar tramas", confesa o xornalista que, de momento, non quere dar a coñecer os títulos das súas tres novelas restantes que aínda non editou.

FANTASÍA. Si adianta, en cambio, que a temática de cada un dos seus libros é moi variada. "Os estilos e os tonos son diferentes. Esta primeira novela é unha historia familiar. Quizais sexa máis interesante como está contada que a historia en si. Hai un certo realismo máxico ou tamén un ser galego, iso está no noso ADN, certo esoterismo... O resto das novelas teñen outra temática. Unha é de ciencia ficción. Outra é fantástica... Non son capaz de escribir algo con realismo!", asegura.

Esta paixón súa pola literatura non lle fai sentirse aínda escritor. "Se son escritor ou non iso teno que decidir a xente. De momento, faime sentir superbén e pásoo xenial. Síntome ilusionado e contento e aínda que pase tres horas no ordenador escribindo, a min parécenme quince minutos. Non sei se editarei todas as novelas ou non pero, agora mesmo, creo que seguiría escribindo aínda que non mas publicasen! Ademais, teño xa unha chea de amigos que se afeccionaron a lerme!", sinala.

O que me quedaba por dicirche non é autobiográfica salvo que fala da saúde mental. "Sufrín depresión no 2017 e, por iso, falo deste tema, farto da estigmatización dos enfermos. Pero tamén falo da violencia machista e dunha agresión sexual. Para falar disto, documenteime moito facendo entrevistas a xente que pasou por estas situacións", apunta o autor.