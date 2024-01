"Hacemos rock pero algunos temas rozan el hip hop o el jazz"

La música del californiano Keenan Elman y su grupo llegó a Lugo de la mano del club Clavicémbalo, que acogió el sonido americano "con influencias de la tierra" de la Elman Band cuya señal de identidad es el rock pero sin desdeñar otras influencias musicales, también presentes en algunas de sus canciones.

"Lo que hacemos es rock pero eso no quita que algunas canciones rocen también el hip hop, el jazz, el blues o el reggae. El sonido de Elman Band fue definido como pop rock, rock alternativo... o incluso como una especie de punk a cámara lenta", comenta el cantante, guitarrista y compositor Keenan Elman.

Este californiano de Santa Bárbara trajo a Lugo sus temas —dado que él es el compositor—, inspirados en la música que sonaba en la radio de su infancia: el rock alternativo americano y el grunge de los años 90.

"Con 22 años me fui a Boston y me gradué en Producción y Sonido en el Berklee College of Music. Tres años después vine a España de visita y sigo aquí, de visita", dice el músico estadounidense, en clave de humor, después de asentar su residencia en A Coruña y de conocer a su actual pareja, de Lugo.

En este tiempo combina su actividad musical en el grupo –"donde intento hacer canciones", dice, dentro de su faceta de compositor– con otros trabajos para ganarse la vida como dar clases de inglés, la traducción o el doblaje.

Do It Yourself

Al Clavi vino acompañado de Fernando Fraga, al bajo; Xabi Cid, a la batería, y Tito Calviño, a la guitarra solista. Una banda que se caracteriza —según indica su cantante— por su versatilidad, su energía y los valores del DIY (‘Do It Yourself’ o ‘Hazlo por ti mismo’, en español).

El resultado de esta música se hizo ver en forma de premios como, por ejemplo, un segundo puesto en el Concurso Nacional de Bandas Pasión Rock 2021, al que acudieron 237 formaciones.

"Desde entonces nos fue bastante bien, porque incluso llegamos a compartir escenario con The Temples y Belle and Sebastian en la 32 edición del Festival Noroeste Pop Rock, donde presentamos nuestro primer EP, Perfect Stranger, ante cientos de espectadores", afirma Keenan Elman.

Este primer EP, de cinco temas, fue autoproducido, autoeditado y grabado por los miembros de la Elman Band.

Primer disco

Ahora, el grupo está a punto de sacar su primer disco, que llevará por título Money and Parfum.

"Todavía no lo estrenamos pero estamos a punto de hacerlo. El disco ya está grabado y mezclado y ahora estamos pendientes de hacer su masterización", señala el cantante de la banda, que se declara "muy fan de solistas y grupos como Sting, Sublime u Oasis, entre otros".