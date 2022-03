"Me hace ilusión trabajar en Israel, una tierra de grandes músicos"

La semana pasado resultó excepcional para Alejandra Díaz. El lunes llegó a Tel Aviv y alquiló un apartamento. El jueves comenzó los ensayos con la Orquesta Sinfónica de Israel Rishon LeZion, que acompaña a la Ópera Israelí en Tel Aviv. No es corriente que un músico extranjero aspire a una plaza fija en Israel -será la primera persona española en la agrupación-, pero es menos habitual que haya un piano Steinway en una casa. "Es de pared", apunta, rebajando la importancia de lo excepcional.

El piano es "el segundo instrumento" de Alejandra Díaz (Lugo, 1987). De hecho, su idea era estudiarlo cuando llegó al conservatorio de Pontevedra cuando tenía ocho años y llevaba cinco en la ciudad. Las plazas estaban cubiertas, lo que le permitió descubrir una máquina de cuerda misteriosa, compleja, majestuosa y de sonoridad honda.

"Hubo una profesora que hizo enamorarme del instrumento. Mi madre me lo llevaba de un lado para otro. Era pequeña, pero recuerdo disfrutar de las clases. Al principio, no se usa el arco, sino que se hacen pizzicatos".

El arco del tiempo la ha llevado a la capital israelí, donde el día 27 participará en la interpretación de Las bodas de Fígaro de Mozart. Dirige el italiano Michele Gamba, de quien le ha sorprendido que el primer ensayo sea solamente de cuerdas.

Ha alquilado cerca de su lugar de trabajo. "No me dijeron que fuese a un barrio o a otro. Parece un país muy seguro. La gente es encantadora y amable. Me hace ilusión empezar una vida en una tierra de grandes músicos, como Barenboim".

DOCENCIA. En su vida anterior, la que llevaba hasta la semana pasada, Alejandra Díaz era profesora en la Escola de Altos Estudos Musicais y en un instituto de Santiago. "Espero seguir dando clase porque estimula mi mente".

"Irme de Galicia no fue fácil, pero la música es universal", alega Alejandra, para explicar lo que le ha supuesto el paso que ha dado. "Estaba asentada, pero nunca he dejado de hacer pruebas. Durante la pandemia fue difícil porque las orquestas estaban paradas", apunta, antes de indicar que realizó dos pruebas para la Royal Opera House de Londres y el Liceo de Barcelona.

Esos exámenes no eran extraños. La lucense se había formado en Londres, donde estudió durante siete años. Un año superó unas pruebas en la que la London Simphony selecciona a un puñado de alumnos de los conservatorios británicos para que los acompañen asumiendo la responsabilidad de los profesionales.

INVITACIÓN. A la Orquesta Sinfónica Rishon LeZion la encontró buscando en internet, donde supo que ofrecían plazas. Les mandó un currículo. La invitaron a someterse a unas pruebas. "Les extrañaba que alguien que no fuese israelí se interesase. No es habitual que alguien que no sea israelí o que no tenga lazos con Israel se presente".

Alejandra Díaz preparó varias obras; billetes de ida y vuelta, y algo de ropa para el pasado 6 de diciembre porque volaba a Tel Aviv. "Pero cerraron por covid. No me dejaron volar". La músico había renunciado a ese nuevo intento de dedicarse profesionalmente a tocar su instrumento cuando recibió un ruego de la orquesta para que enviase las interpretaciones en vídeo. "Ahora parece real, pero he vivido muchas emociones entre la pandemia y ahora con la guerra".