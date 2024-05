"Se hace buena música, pero está sepultada bajo toneladas de basura"

Hace 35 años comenzaba la andadura de Revólver, una banda que, en realidad, es el proyecto unipersonal de Carlos Goñi​ (Madrid, 1961). Un músico que ahora está inmerso en un momento vital pletórico, instalado en un pueblo en las faldas de la sierra de Guadarrama, con su pareja y su perro, y tras dejar atrás Valencia, la ciudad en la que comenzó su andadura con Garage y Comité Cisne.

De joven había soñado con ser jugador de balonmano –actividad que tuvo que abandonar por una lesión en el codo– o profesor de literatura. La vida lo llevó por otros senderos y ahora se siente orgulloso de ser monitor de marcha nórdica, deporte que practica, y de escribir canciones.

Dice el tópico que los primeros conciertos de una gira no son los mejores. ¿Desmentimos el mito?

Si llevásemos mucho tiempo sin tocar o hubiese cambiado la banda, que lleva varios años junta, tendría sentido. Pero la gira anterior acabó el 28 de diciembre, hemos estado grabando el disco nuevo y únicamente hemos variado al bajista. Sí se nota cuando cambias al batería, que suele haber problemas de ajustes. En este caso únicamente hemos tenido que añadir algún tema de Revólver que hacía tiempo que no tocábamos y las canciones de Playlist. Eso, sí, los nervios del inicio de una gira siempre están ahí.

¿Qué supone comenzar esta nueva gira en Galicia?

Siempre es un lugar muy especial, en el que tengo buenos amigos, como Pepe Formoso, del hotel Bela Terra, en Fisterra, o Nonito Pereira Jr., al que considero un hermano. Me encanta Santiago. En Lugo recuerdo que tocamos en la calle, en formato trío, y me emocioné mucho. Y una canción muy especial, El roce de tu piel, la acabé de escribir en la Torre de Hércules.

Hubo mucho tiempo de parón sin material nuevo de Revólver y en poco más de un año ha publicado dos álbumes.

Durante la pandemia evité escribir porque no quería que mis discos se pringasen de esa anormalidad. Estaba muy molesto con la reacción que habíamos tenido todos como ciudadanos ante esa situación. Dejé las redes sociales, a las que no pienso volver porque me jodió cómo se polarizó el país. Solamente podía aportar mala leche y decidí dar un paso a un lado. Y, superada esa situación, salió el año pasado Adictos a la euforia, que fue número uno en ventas y la gira iba como un tiro. Y un día, al poco de publicarlo, me levanté y dije: "Voy a hacer un disco de versiones".

Y ahí surgió Playlist.

Mi mánager me comentó que no era el momento, que la idea era hacer gira de dos años con el disco que acababa de salir, pero le dije: "Va a ser que no". Veía que la banda estaba en un gran momento y cuando es así, y el grupo está de gira, es más fácil meterte en el estudio. Las canciones suenan distintas. Yo soy cero-cero democrático en un estudio de grabación porque me he tirado meses escribiendo los arreglos y decidiendo cómo tiene que sonar cada canción. Si la banda está de gira es todo más sencillo porque estamos en la misma onda.

¿Cómo ha sido la selección de las versiones a realizar?

He buscado canciones que me gustaran mucho. Y cuando un tema te gusta y trabajas bien con él, siempre queda bien. Por la sencilla razón de que lo interiorizo y lo hago mío. Son canciones magistrales. En tono jocoso digo que lo difícil era joderlas. Porque son tan sumamente buenas que hasta serían capaces de resistir una mala versión. Pero en este caso creo que han quedado muy bien. Me las llevé a mi terreno, con la idea de que pareciera que las había escrito yo. Eso sí, y soy talibán en ello, no he modificado ni una coma de las melodías de voz. Podía cambiar lo demás, eso no.

¿Y tiene pensado cuál será el próximo desafío?

Lo mismo puede ser un disco mío con guitarra y voz, con Cuco Pérez. O uno de versiones de canciones del rock español de los años 70. O de versiones de temas en inglés. O un álbum en directo. O un disco de canciones nuevas. ¡Yo que sé! Uno está tan vivo como vivos están sus proyectos y me temo que no me va a dar tiempo a hacerlos todos.

¿Qué retos, después de 35 años con Revólver y más de 40 en la música, tiene por delante?

Mi mayor motivación es levantarme cada día y coger la guitarra. El único consejo que le he dado a mis hijos es "procurad que os gusten vuestros lunes". Cuando te gusta tu lunes, la vida es diferente. Otros necesitan de cinco días para poder disfrutar de uno y medio de felicidad porque la tarde del domingo es una puta mierda por culpa de que ya viene el lunes. Yo tengo la ventaja de que cojo una guitarra y ya soy feliz. El dinero que gano a través de la música no me hace ser más feliz, solamente es la maravilla de poder seguir llenando la nevera. Si tengo que plantearme un reto es que a la gente con la que convivo y que tengo alrededor le siga apeteciendo estar conmigo.

¿Qué es el éxito?

Llenar un teatro con tu guitarra. Luego puedes reunir a 100.000 personas y ya es una cuestión de cifras. Amo profundamente esta profesión y 35 años después hay gente a la que le sigue apeteciendo venir a verme. Además, yo me considero una persona de muchísimo éxito por la gente que me quiere y que me rodea. ¿Qué más puedo pedir?

Usted conoció la época dorada en la que se vendían millones de discos y ahora la de las plataformas para escuchar la música. ¿En qué ha mejorado la industria y en qué ha ido a peor?

Cuando yo empezaba el problema era grabar. Los estudios eran carísimos. Cuando lo conseguías, lo fácil era sonar en la radio, donde hasta sonaban maquetas, y el trabajo de las emisoras locales era fundamental. Hoy en día puedes grabar en casa y a un precio barato. Cualquiera puede hacerlo. Lo malo, que no vas a sonar. Las radios ya no funcionan así. Están al servicio de una música que no es el rock ni el pop. Tampoco la música cumple la función que ocupaba entonces. Ahora se habla de consumir música. Antes se escuchaba.

¿Qué quiere decir con la expresión "consumir música"?

Años atrás, había una discográfica que ponía el dinero para grabar el disco y eso suponía un superfiltro. Y si no lo hacías bien, se acababan tus oportunidades. Hoy haces una canción, la grabas y la subes a Spotify, donde se calcula que se incorporan 120.000 temas diarios. ¿Se sigue haciendo buena música? Seguro que sí, pero está sepultada bajo toneladas de basura.