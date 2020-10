El Gustavo Freire de Lugo acoge hasta final de año 18 representaciones teatrales

El auditorio Gustavo Freire de Lugo acogerá hasta final de año una veintena de representaciones teatrales dirigidas a todos los públicos. El Concello lanza esta programación para "o deleite dos amantes do teatro e para facilitar un achegamento a esta arte por primeira vez", indicó la concejala de cultura Maite Ferreiro, quien presentó ayer en el consistorio la programación junto al teniente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo.

La oferta incluye doce propuestas para el público adulto (20.30 horas) y seis para las familias (18.30 horas). "Para acceder ao recinto será preciso adquirir a entrada en entradaslugo.es ou na oficina de turismo, cun prezo de 5 euros nas actividades para adultos e 3 nas familiares", precisó Ferreiro, quien indicó que todas las representaciones "cumprirán cos protocolos habituais para a pandemia".

La programación se abrirá el día 18 con Falar por falar de Volta e Dálle. Las siguientes representaciones serán Onde viven os monstros (22 de octubre), de Os Náufragos; Celebraré mi muerte (día 25), de Joan Fernández; Castrapo (día 29), de Os Náufragos; Hara (día 30), de Andrés Corchero y Agustí Fernández.

Noviembre arrancará con Pinconús (día 1); Nómades (día 5), de Xarope Tulú; Leira (día 6), de Nova Galega de Danza; O mellor dos Catro E (día 8), de Pepe Vaamonde; Electra (día 12), de Teatro do Chapito; As V máis longas (día 13), de Diego M. Buceta; Mai Ma Maia (día 15) de Baobab; Só (día 19) de Xampatito Pato; Furia Necesaria (día 22), de AldaoLado; Sofía e as postsocráticas (día 26), de Inversa; Crónicas do paraíso (día 29); Carabela (3 de diciembre), de Galeatro. La última obra será Bernarda Vilalba 1975, de Malasombra, el 10 de diciembre.