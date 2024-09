"Gústame manter unha parte da miña vida dentro do anonimato"

Esta é a historia dun gaiteiro que mamou o folclore galego de neno e que, aos 14 anos, aparcou o instrumento para facer unha paréntese. Foi daquela, na adolescencia, cando Baiuca descubriu a música electrónica e probou a facer mesturas ata sacar un son que el chama "folktrónico".

Este sábado presentará o resultado, que se pode escoitar no seu último disco, Barullo. Será ás nove da noite, no Muelle de Batería, dentro do ciclo Noites do Porto, onde tamén tocarán Carlangas+ Los Cubatas.

Podemos empezar polo principio? Como se chama Baiuca en realidade?

Son Alejandro Guillán Castaño, pero escollín de nome artístico Baiuca, que responde a un proxecto persoal. O que pasa é que agora hai xente que coñece a Baiuca por riba de Alejandro e xa me chaman así.

Supoño que lle farían esta pregunta miles de veces... De onde vén ese nome, Baiuca?

É o nome dun lugar que hai en Catoira, en Pontevedra, onde estaban os meus avós e onde pasei o meu primeiro ano de vida. É unha homenaxe ás raíces.

Este último disco titúlase 'Barullo'. Que pretende con el? Tamén facer barullo?

Si, refírome ao barullo da xente desfrutando das cancións, bailando... O disco fai referencia ás relacións entre as persoas, a coplas que falan do baile, a foliadas...

Na promoción do disco, defínese este traballo con tres adxectivos: electrónico, vangardista e frontal. Se tivese que escoller só un, con cal quedaría?

Gústanme as tres definicións. É electrónico e vangardista porque introduce as percusións tradicionais en ritmos máis electrónicos, demostrando que non son só para facer muiñeiras e xotas. E frontal dicimos que é porque resulta moi directo. É un son, o deste disco, que resulta moi contundente.

Fala de baile e tamén de música electrónica. Ambos conceptos lévannos ás pistas de baile das discotecas. Podería imaxinarse a súa música nese espazo?

Sen dúbida, son dous universos que sempre manterei (o electrónico e a música galega). De feito, nos meus concertos hai xente desfrutando co baile como se estivese nun clube e, ao mesmo tempo, botando man dos puntos tradicionais. Un concerto meu vén a ser case como unha foliada actual. Ademais, a música electrónica e a tradicional teñen cousas en común como o ritmo, a repetición ou o loop (bucle).

Fálenos da foliada actual ou moderna. En que se distingue da tradicional?

Na mestura. Arriscamos coas propostas que fago. Inspírome sempre na música tradicional para facer música actual. De feito, non pretendo facer música tradicional. Penso que se pode manter o que hai sen destruílo.

Non se levaron nunca as mans á cabeza os puristas coa súa música?

Eu sempre deixei claro que non fago música tradicional, que simplemente a uso para facer música electrónica.

A música pode actualizala pero o baile, que di que tamén incorpora aos seus concertos?

Bailar unha canción miña é levar o baile a outro lugar. Por exemplo, hai unha ribeirana, onde se leva a silueta dunha bailarina a algo dixital.

Di que na súa música hai apuntes de breakbeat e de trance. En que se notan estas influencias?

O trance nótase nas repeticións, na idea de manter ritmos durante horas e o breakbeat ten moito que ver cos ritmos ternarios galegos. Tan só substitúo as caixas de ritmos por pandeiros e pandeiretas.

Vostede reinterpreta o folk e Tanxugueiras tamén. Forman parte dunha nova tendencia na música galega?

Simplemente, se está descubrindo que hai marxe para innovar e que se pode triunfar por todo o mundo con este tipo de música. Unha música para mostrar a identidade que me representa. É unha época moi boa para Galicia, de renovación de proxectos.

Podería ser esta unha maneira de captar hacia o folk aos amantes da música electrónica?

É unha porta que se abre para todo o mundo e pode axudar a que a xente busque outros proxectos.

Incorporou tamén, neste disco, cancións portuguesas...

Os lugares veciños de Galicia forman parte dos mundos que me gusta explorar. Non é a primeira vez que o fago.

Defínese tamén como un arqueólogo musical. Por que?

Porque o que fago é explorar todo o que teño na miña man. Busco en arquivos e en internet dentro do proceso de atopar unha melodía ou copla.

Coñécese bastante a Baiuca pero pouco a Alejandro chegando a ofrecer mesmo, de cara ao público, unha imaxe un tanto misteriosa de si mesmo. Como é a súa vida fóra do ámbito musical?

Gústame manter esa parte da miña vida, fóra da música, no anonimato. Hai outros artistas que se expoñen nas redes pero eu prefiro ser xulgado pola miña música. Si que me gusta ese papel dun personaxe máis misterioso pero tamén me esforzo por dar unha imaxe cercana de cara ao público.

Pero díganos que cousas fai Alejandro coa súa vida, no día a día, cando non se dedica á música...

Fago un labor de produtor e colaboro tamén coas voces que participan comigo nos directos. Polo camiño hai moitas cousas que facer tamén fóra do escenario, pero relacionadas con este traballo.

Ou sexa, que é músico 24/7...

Si, poderíase dicir que si.