"Me gusta pensar que mi público viene a superar prejuicios"

No habla mucho, más bien se podría decir que es escueto en palabras, pero lo que dice, da la sensación que lo cuenta desde dentro, con toda sinceridad. Por eso mismo, asegura que tanto da Paco Contreras como Niño de Elche, que no hay diferencia entre el artista que está dentro o fuera del escenario y que solo quiere ser eso: ser él mismo y hacer la música que más encaje con su ser en cada momento de su vida. Así, sin etiquetas. Es decir, sin fronteras.

Ni niño y, quizás, tampoco tanto de Elche como dice su nombre artístico porque vivió muchos años en Granada. ¿No es esto así?

Mi familia es de Granada, pero yo soy de Elche de toda la vida. Así que de Elche, sí. ¿Lo de niño? Eso fue algo que me impusieron. Empecé muy joven. Había otro cantaor que tenía un nombre parecido y para que no me confundieran me pusieron a mí Niño de Elche. Y, entonces, era un niño porque cuando empecé yo en el flamenco tenía solo 8 años.

Es difícil encasillarlo porque en sus canciones se puede escuchar de todo... Dígame qué música es la que hace realmente: ¿flamenco, rap o bolero?

No me gustan las etiquetas. Algunos me llaman indisciplinado, heterodoxo... Digamos que, a mí, me gustan las mezclas y, de ahí, sale la posibilidad de hacer música, de las mezclas.

¿No le parece un 'pecado' combinar tanto género?

No, los géneros clásicos nacen de ahí, de mezclar estilos. Todo nace de ese proceso.

¿Alguna vez le echó alguna 'bronca' algún purista del flamenco siendo como es usted tan amigo del mestizaje musical?

¡Broncas, no! Pero sí fui objeto de titulares y de artículos de opinión por este motivo.

¿Qué le dijo su padre, un cantaor de flamenco, cuando escuchó alguna de sus canciones tan renovadoras?

Mi padre era un aficionado al cante flamenco y yo, de niño, cumplía con las expectativas de convertirme en un cantaor clásico. Cuando empecé, digamos, a desvariar y a mezclar el flamenco con otras músicas se vio el proceso con extrañeza. Son procesos y mi padre lo entendió porque es un desarrollo personal.

¿Le gusta decir que su música no tiene prejuicios?

Me gusta pensar que el público va a mis conciertos para superarlos.

¿Se podría decir que se reinventa con cada canción?

Lo intento, tanto líricamente como a nivel conceptual. Es una experimentación constante.

¿Por qué? ¿Se aburre?

No, porque necesito decir cosas con diferentes estéticas para contar todo el discurso que tengo.

¿Imprescindible la guitarra en sus conciertos?

No, hago muchos conciertos sin guitarra. Pero, de todas formas, reconozco que la guitarra sigue siendo una buena compañía.

¿Cuántos quejíos tienen sus canciones?

Tienen quejíos muy diferentes porque tengo una voz amplia. Pero también hago un trabajo profundo sobre los silencios.

¿Y cuánto hay de transgresión y de compromiso?

Transgresión, no, pero compromiso sí. Ahora soy más concreto, más explicativo en las letras.

Se dice que el flamenco es una música muy pasional ¿pero usted se inclina más por la performance en el escenario, no?

Siempre va todo unido. Lo performativo a la disciplina artística. En este caso, la música. También desarrollé otros proyectos. Nunca un cantante canta simplemente. También influyen las cosas que lo rodean. Todo eso te activa.

¿De qué forma su colaboración con C. Tangana en ‘Tú me dejaste de querer’ le abrió las puertas de la fama?

La fama... no sé, pero sí me permitió relacionarme con más gente. Con mis proyectos, yo solo, no llegaría a tanta gente. Pero está bien probar otros códigos, con propuestas más personales.

También presenta un programa en Radio 3, 'eXtrañas heterodoXias'. ¿Es usted una persona multifacética?

Sí, es un programa que se emite los sábados.

¿Es un programa musical?

Digamos que es un diario íntimo en el que se tratan distintas temáticas, experiencias... Hablo de libros, reflexiones, filosofías... pero, bueno, sí , todo eso entrelazado con la música. Por lo tanto, sí puede ser un programa musical.

Le gusta hacer distintas cosas, distintas músicas… ¿se podría decir que es un enemigo de la monotonía? ¿Un culo inquieto?

Soy inquieto, sí. Me gusta descubrir cosas constantemente.

¿Qué más cosas nos puede contar de Niño de Elche que no sepamos todavía?

Tengo varios proyectos pero que no se sepan no hay muchos. Soy bastante de desnudarme.

¿Su alter ego, Paco Contreras, es también un poeta?

Me cuesta mucho separar a Paco Contreras de Niño de Elche. Como tampoco hay diferencia entre Francis y Paco Contreras... Digamos que son diferentes caras que conforman un todo.